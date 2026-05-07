Cádiz - Deportivo, enemigos íntimos en el Nuevo Mirandilla

Le dieron un ascenso y se lo pueden quitar. Imanol Idiakez y Lucas Pérez son profesionales y se deben a ese color amarillo que ahora defienden, pero si pudiesen haber elegido y hubiesen encontrado las condiciones que consideraban adecuadas, nunca se habrían marchado de Riazor (ese edén que les colmo), nunca habrían jugado este partido en el bando rival. Pero uno fue despedido tras la marcha errática del equipo en la vuelta al fútbol profesional y el otro se quiso ir al no sentirse del todo querido. Ahora el destino les pone en el camino de ese Deportivo al que empujaron a Segunda y al que ahora le pueden vedar el paso hacia Primera. El Nuevo Mirandilla vivirá este viernes (20.30 horas) una drama inopinado con dos enemigos íntimos que llevan al Deportivo muy dentro, pero que hoy desearán verlo en la lona. La situación del Cádiz, ahogado por el descenso y en un agujero negro de derrotas y empates, no permite concesiones ante un Deportivo que debe dar un golpe encima de la mesa que le traspase toda la presión al Racing de Santander y, sobre todo, a un Almería que juega este fin de semana en la arena del Plantío ante el irreductible Burgos de Ramis.

El Cádiz lleva una única victoria en los últimos 17 partidos, ocho seguidos sin saber lo que es sumar los tres puntos. Con Gaizka Garitano era un aspirante al ascenso, con Sergio González buscaba aire y con Imanol Idiakez ya bracea en pleno hundimiento. Demasiada cara conocida. El Dépor, en cambio, suma nueve encuentros sin perder desde aquel doloroso 0-2 ante el Granada en Riazor. Eso sí, tres empates consecutivos a domicilio ante Sporting, Huesca y Burgos, una racha insuficiente que no se puede permitir uno de los mejores visitantes de Segunda, un aspirante a la subida directa. La gloria exige más, no admite peros ni matices.

El Dépor, después de ese partido de desfibrilador ante el Leganés y tras unas semanas convulsas con los árbitros, pretende canalizar toda esa energía, toda rebeldía ante las adversidades que ha mostrado para encontrar un pico de forma, de fútbol y de competitividad. Eso sí, si hay algo no le ha faltado esta temporada, es ese gen fajador que le ha llevado a agarrarse a los partidos, a ganar sobre la hora, a salir indemne de partidos en los que parecía predestinado a morder el polvo.

Las novedades

Hidalgo, siempre amigo de darle pinceladas a su apuesta inicial, cuenta con un par de dudas, una en la medular y la otra en el centro de la zaga. Riki y Diego Villares se volverán a jugar un puesto. Barcia también oposita a hacerse de nuevo un hueco. Miguel Loureiro es el que cuenta con más opciones de quedarse en el banquillo, aunque tampoco se puede descartar la suplencia de Noubi. Las rotaciones pueden regresar a esta zona sensible del campo.

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Idiakez, a pesar del golpe del empate en León, apenas tocará el once del Cádiz después de haber encontrado una columna vertebral. Carcelén, Tabatadze y Ontiveros siguen de baja. Regresa Kovacevic tras sanción y tendrá que cumplirla Recio, con lo que habrá cambio de guardia en el centro de la zaga. Esa segunda línea de infinitos quilates con Lucas Pérez, Suso y Antoñito es la principal amenaza de un equipo que es un manojo de nervios y que se diluye en cuanto debe defender y tomar buenas decisiones. Viernes de tensión que se puede convertir en historia viva de la era reciente del Dépor. Lucas e Idiakez estarán en el bando contrario... Suben la adrenalina y los nervios.