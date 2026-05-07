El Fabril, en la reserva ante contingencias con el primer equipo del Deportivo

El exitoso Fabril que subió de manera arrolladora a Primera RFEF se enfrenta a su primer fin de semana sin fútbol de competición, aunque eso no significa que el equipo de Manuel Pablo esté de vacaciones, ni mucho menos. Los jugadores del segundo equipo blanquiazul seguirán entrenándose en las próximas semanas en la Ciudad Deportiva de Abegondo para mantener el tono físico, para que el periodo de asueto no sea excesivo hasta la próxima pretemporada y, sobre todo, para estar a disposición de Antonio Hidalgo por si son requeridos en los partidos de liga que quedan o en un hipotético play off. Es una medida habitual en cada final de temporada con los filiales de los equipos profesionales si finalizan su competición antes que la escuadra principal.

Con sitio en el banquillo

Además de Noé y Bil, ya en el primer equipo, Samu, Quique Teijo, Mane, Enrique Fernández, Damián Canedo, Hugo Ríos e Iker Vidal son los futbolistas que han formado parte esta campaña de alguna convocatoria del primer equipo en liga, sin llegar a tener minutos. De momento, parece poco probable que tenga espacio porque Mella es el único lesionado.