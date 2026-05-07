Idiakez: "Ojalá que al Deportivo le vaya muy bien después de perder en Cádiz"

Imanol Idiakez vive el duelo de este viernes entre la necesidad del Cádiz que dirige desde hace pocas semanas y los sentimientos que le generan enfrentarse a un Deportivo que le ha llegado muy adentro. Tiene claras las prioridades y la línea temporal que las marca. "A nivel personal es la alegría de ver a gente que quiero mucho. Jugadores, cuerpo técnico, empleados, el entrenador rival, que es amigo mío... Mucho cariño, pero mañana (por el viernes) lo que quiero son los tres puntos. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano. Ojalá que al Dépor le vaya muy bien después de perder aquí", cuenta un entrenador responsabilizado.

El vasco sabe de la entidad del rival que se va a encontrar enfrente y de lo que les exigirá. "Tenemos un partido grande con un rival enorme, con una plantilla muy buena, hecha para ascender, que está cumpliendo el objetivo de la temporada, con un gran entrenador, que prepara muy bien a sus equipos. Máximo dificultad y exigencia. El Dépor tiene unos números fabulosos y un nivel futbolístico muy alto", razona sin eludir que el choque no les dará un respiro: "Tenemos que ir al límite. Es un rival que arriba tiene gente diferencial. Tiene el mejor jugador de la categoría (Yeremay), de equipo grande de Primera. Tenemos que ir a cada pelota con todo, dar nuestro máximo nivel con y sin balón. Los jugadores van a dar su mejor versión".

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Un desenlace diferente

El Cádiz lleva muchas semanas sin ganar y necesita un triunfo para acariciar la salvación. Casi lo consiguen la pasada semana en León ante la Cultural con un gran partido de Antoñito Cordero. El empate llegó en el descuento e Idiakez está convencido de que si encuentran en la misma situación en los compases finales del Cádiz-Dépor, el desenlace será diferente: "Ojalá lleguemos a los últimos minutos por delante porque lo vamos a gestionar mejor".