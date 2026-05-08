Athletic Club - Deportivo Abanca: Visita de altura a Lezama

El Deportivo Abanca visita este sábado al Athletic Club (18.00, DAZN). 11 puntos separan a ambos proyectos en plena recta final del campeonato. Un nuevo parón asoma en el calendario. Sí, en mayo. Interrumpirá, otra vez, el curso liguero para un equipo blanquiazul que suma solo seis partidos (una victoria, un empate y cuatro derrotas) desde el triunfo ante el Levante el 21 de febrero. No hay continuidad. No parece importar. Todo está decidido a estas alturas y el objetivo pasa por "ganar los tres partidos".

"Nos gusta ser valientes, nos gusta tomar riesgos, y a veces nos sale bien y a veces nos sale mal", explica Fran Alonso sobre un Deportivo sin necesidades. Sin prisas. Se lo puede permitir en el descenso más barato de la historia en la Liga F (el Alhama suma apenas 13 puntos y el Levante ya está descendido con 8). Las blanquiazules, con 27, sentenciaron esa pelea hace tiempo y ahora intentarán sacar algún punto más para mejorar las cifras que el curso pasado le permitieron ser decimocuartas.

El Deportivo tiene a tiro al Espanyol (a un punto) y a cuatro al Madrid CFF. Es la única motivación que le queda por delante al equipo. "Estamos incidiendo en ser algo más precisas en las áreas porque en lo que pasa entre las áreas estamos muy bien. Defensiva y ofensivamente nos sentimos con confianza, nos sentimos bien, con las ideas claras pero en las áreas tenemos un margen de mejora", analiza Fran Alonso sobre el momento que atraviesa su equipo.

Merle Barth, baja por sanción. / Casteleiro

Tres bajas en el Dépor Abanca

Merle Barth será baja por acumulación de tarjetas amarillas. En su lugar podría entrar Elena Vázquez, por la izquierda, pasando al perfil derecho a Raquel García, formando así la misma pareja de centrales que ante el Alhama. También está la posibilidad de Vera, baja ante Real Sociedad, manteniendo así a Monteagudo en el lateral izquierdo. Además de la alemana, será ausencia Hildah Magaia por "unas molestias en el hombro", según indica la entidad, y Millene Cabral. La sudafricana se someterá en los próximos días a pruebas médicas para conocer el alcance de la baja.

En frente, un Athletic Club que despertó a tiempo tras un mal inicio de temporada y se ha asentado en la zona media de la clasificación. Suma 38 puntos y está en octava posición. Las pupilas del navarro Javi Lerga suma cuatro victorias y cuatro derrotas en las últimas ocho jornadas. "Intentaremos tener esa línea agresiva que aprieta alto y tener el balón, controlar el partido y estar más finas en área rival", explicó sobre lo que aguarda en el encuentro.

Noticias relacionadas

Athletic y Dépor se han enfrentado en siete ocasiones. Tres victorias para cada equipo y un empate en enfrentamientos que suelen ser igualados. En la ida, venció el Dépor por 1-0 gracias a un gol de Ainhoa Marín. El curso pasado, el Athletic ganó en Lezama por 3-2. La única vez que las blanquiazules ganaron en Bilbao fue en la jornada 4 de la 19/20, con goles de María Méndez y Gaby.