Segunda División
El banquillo del Deportivo suma otro paso hacia Primera División en Cádiz
Los suplentes suman ya 15 goles esta temporada y han dado al Deportivo 16 puntos
En el gol participaron tres jugadores que entraron de refresco
En una jugada de tiralíneas, con todos sus movimientos perfectamente acompasados, el Deportivo quebró una igualada que parecía instalada e imposible de cambiar. El equipo de Antonio Hidalgo había dominado la contienda, pero no había tenido malicia suficiente para anotar. Incluso Roger Martí rozó el 1-0 segundos antes. No pudo con Álvaro Ferllo, quien firmó su cuarta portería a cero, la décima del curso para un Dépor que suma diez consecutivos sin perder.
No fue Yeremay el protagonista. Tampoco Mario Soriano. Dos talentos que, junto a Luismi, disfrutaron en la Tacita de plata. Combinando, escurriéndose, divirtiéndose con el balón. Pero sin colmillo. La diferencia la marcaron los suplentes. Otra vez, para un Dépor que ha logrado, con los dos de hoy, 16 puntos a través de su banquillo. Noé, con sus rupturas; Escudero, con su golpeo; y Stoichkov, que solo tocó dos balones en el poco rato que pasó sobre el verde. Le sobró uno al gaditano para ajusticiar al club de su tierra.
Le impulsa
El banquillo volvió a ser diferencial. Como ante el Leganés, Málaga, Zaragoza, Sporting o Almería en este 2026. Como ante el Ceuta y Leganés en las primeras semanas del campeonato. Quince goles durante todo el curso de jugadores que ingresan en el segundo tiempo.
El Deportivo duerme en ascenso directo. Aprieta una jornada más al Almería. Solo quedan tres por delante para definir el campeonato. Hubiese sido imposible llegar hasta aquí sin una buena rotación de banquillo.
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