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Cádiz CF - RC Deportivo, en directo hoy: partido de la Liga Hypermotion en vivo
Encuentro desde el Nuevo Mirandilla
El Dépor es el mejor equipo fuera de casa de Segunda con 33 puntos
Así fue el gol de Noé en Riazor, su estreno en liga de hace una semana
Gaizka Garitano, Sergio González e Imanol Idiakez han sido los entrenadores del Cádiz esta temporada. Todos viejos conocidos en A Coruña
Las dos principales dudas del Dépor están en el centro de la zaga y en la media. Noubi, Loureiro y Barcia se reparten un puesto; y Riki y Villares se disputan otro
El Dépor y el deportivismo ya en Cádiz
El Dépor Abanca juega mañana
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