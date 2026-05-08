Cádiz CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 39 de LaLiga Hypermotion

El Deportivo vuelve a abrir la jornada, esta vez ante el Cádiz después de las emociones fuertes de la pasada semana con toda la polémica arbitral y de ver cómo durante el resto de la jornada el Almería volvía a recuperar su plaza de ascenso directo. El equipo coruñés regresa de esta manera a la batalla con un Hidalgo concienciado y con un duelo ante el Cádiz de una innegable carga emocional. Por todo lo que se juegan ambos equipos, por el reencuentro con Lucas Pérez e Imanol Idiakez. El técnico sabe mejor que nadie el potencial que guarda el Dépor.

También hay protagonistas en el Dépor, como por ejemplo Álvaro Ferllo, en un partido al que el equipo coruñés llega con la única baja de David Mella y con la necesidad de que Hidalgo haga dos descartes, porque Noé Carrillo, uno de los grandes protagonistas de la semana por su gol y por su renovación, ha viajado con el equipo. No se esperan grandes novedades en la apuesta inicial del técnico de Canovelles con dudas en la medular y en el centro de la zaga; el resto del equipo parece asentado.

Idiakez, a pesar del golpe del empate en León, apenas tocará el once del Cádiz después de haber encontrado una columna vertebral. Carcelén, Tabatadze y Ontiveros siguen de baja. Regresa Kovacevic tras sanción y tendrá que cumplirla Recio, con lo que habrá cambio de guardia en el centro de la zaga. Esa segunda línea de infinitos quilates con Lucas Pérez, Suso y Antoñito es la principal amenaza de un equipo que es un manojo de nervios y que se diluye en cuanto debe defender y tomar buenas decisiones.

Horario del partido entre el Cádiz CF y el RC Deportivo

El Deportivo quiere mantenerse en la senda del triunfo después del sufrido duelo en casa ante el Leganés con un final inimaginable. También pesa en su trayectoria los últimos tres empates a domicilio ante Sporting, Huesca y Burgos.

El Cádiz CF - RC Deportivo se disputará este viernes 8 de mayo a las 20.30 horas en el Nuevo Mirandilla.

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Dónde ver en TV el partido entre el Cádiz CF y el RC Deportivo

El encuentro entre el Cádiz y el Deportivo tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Se emitirá por Fútbol 2 y por LaLiga Hypermotion TV en Movistar, Orange, Dazn, Amazon Prime Video y los distribuidores oficiales. En esta ocasión, no se emitirá también en abierto en TVG y GOL y en la plataforma Agalega.gal. En LA OPINIÓN te tendremos al tanto de todo con nuestra previa y con todo el pospartido.