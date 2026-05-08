Cádiz CF - RC Deportivo: Este es el posible once titular del Dépor en el Nuevo Mirandilla

No sin sufrimiento, pero con la enfermería vacía y nueve jornadas sin perder, el Deportivo ha alcanzado cierta velocidad de crucero que también ha tenido un impacto en que cada semana se empieza a ver un once asentado y que los gustos de Hidalgo empiezan a repetirse. Al técnico de Canovelles le gusta darle una pincelada a sus formaciones iniciales y seguro que se mantiene esa tendencia en el partido del Nuevo Mirandilla, pero ya se vislumbra una columna vertebral.

Todo en un partido con una enorme carga emocional después de lo ocurrido ante el Leganés, con todo lo que se juega el equipo esta jornada y por el reencuentro con Idiakez y Lucas Pérez ante un Cádiz ahogado. La jornada empieza en Cádiz, pero es sin duda uno de los choques de la jornada, que puede definir el futuro a corto y medio plazo de ambos equipos, con lo que las decisiones con la formación inicial deben ser certeras.

La portería y la defensa

Desde que llegó, Antonio Hidalgo ha demostrado una fe ciega en Álvaro Ferllo. No ha habido dudas ni en los peores momentos y menos los habrá ahora después de ese penalti salvador que detuvo ante el Leganés. No es ni mucho menos el riojano un guardameta de unas actuaciones lineales bajo palos, pero es innegable que está siendo decisivo para el Deportivo en esta segunda vuelta. Germán Parreño deberá seguir esperando.

En defensa son de nuevo fijos Ximo Navarro y Giacomo Quagliata en los laterales y en el centro de la zaga Lucas Noubi, Miguel Loureiro y Dani Barcia se juegan un puesto. El que tiene más opciones de seguir en el once inicial es el belga.

La media y el ataque

Mario Soriano vuelve a ser un fijo en la base de la jugada y la incógnita es si le acompañará Riki o Diego Villares. Es esa posición de 6 la que menos dueño tiene en estas últimas semanas en el Deportivo. El capitán tiene más opciones. Noé Carrillo, a pesar de su gol, empezará el partido en el banquillo.

Noticias relacionadas

Por delante una línea de tres con Altimira, Luismi y Yeremay. Ya en ataque parece asentado, de nuevo, Bil Nsongo. Lleva cuatro goles desde que empezó a jugar con los mayores. Hidalgo tendrá que hacer dos descartes, porque solo Mella está de baja y, además, debe tener cuidado con los siete apercibidos con los que cuenta.