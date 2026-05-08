Así está la clasificación de Segunda División: el Deportivo acecha al Almería con la segunda plaza en juego

La jornada 39 de Segunda División puede ser decisiva para el devenir del campeonato, ya que habrá varios duelos directos tanto en la zona alta como en la parte baja de la clasificación. El Deportivo, candidato a la promoción, abre el fin de semana con su visita al Nuevo Mirandilla, ante un Cádiz que solo ha ganado dos partidos en todo el 2026 y está a solo tres puntos del descenso. Además, el sábado el Burgos se enfrentará al Almería y, el domingo, el Racing de Santander visitará al Leganés.

El Deportivo arranca la jornada con 68 puntos. Tiene una amplia ventaja de siete puntos sobre el Burgos, el equipo que se queda actualmente fuera del ascenso y marca la brecha. Pero su objetivo pasa por alcanzar al Almería, que tiene 70, dos de distancia y, precisamente, visitará El Plantío este fin de semana. Un campo que ya se le atragantó al equipo de Antonio Hidalgo después de un polémico penalti de Quagliata.

Por encima, el Racing de Santander tiene 72 puntos, cuatro de distancia y una renta que le permite afrontar el tramo final de curso con comodidad y confianza. Es el líder, el rival a batir, pero no jugará hasta el domingo, ante el Leganés en Butarque, con la presión de saber qué han hecho ya tanto los indálicos como los blanquiazules.

Sergio Arribas, máximo goleador de Segunda con 24 tantos. / Almería

El Deportivo buscará presionar; el Cádiz, salir de la quema

La jornada 39 arranca en el Nuevo Mirandilla, con la visita del Deportivo al Cádiz. Un partido muy difícil para los blanquiazules entre dos conjuntos que se conocen bien. Será un día de reencuentros especiales, con Imanol Idiakez y Lucas Pérez del bando amarillo, aunque no habrá amigos ni amistades durante 90 minutos.

El Deportivo, de ganar, dormirá segundo y meterá presión al Almería. El Cádiz no vence desde la jornada 30 y acumula siete derrotas y un empate. Precisamente, tras una racha malísima de resultados, han recuperado ciertas sensaciones en la visita ante la Cultural Leonesa. Un 2-2 que dejó mal sabor de boca por el gol local en los minutos finales. Para los gaditanos, es un partido a vida o muerte. Huesca y Mirandés podrían darle caza esta misma jornada. Están a solo tres puntos.

Lucas Pérez controla el balón en su debut con el Cádiz contra el Andorra. / LaLiga

La jornada del sábado en Segunda División

La categoría de plata se pondrá al rojo vivo el sábado, con varios enfrentamientos clave. El Castellón, quinto con 34 puntos, visita el siempre difícil Alfonso Murube, el campo del Ceuta, actualmente 11º con 54 puntos. Los ceutís están demasiado lejos de la zona de ascenso, pero recientemente empataron contra el Racing de Santander y es un equipo especialmente peligroso.

El Burgos-Almería (16.15) es, sin duda, el partido de la jornada, entre un aspirante a la zona de ascenso y un equipo que defiende una posición de promoción directa. Los burgaleses no ganan desde hace tres jornadas, suman dos puntos de nueve y están a uno del play off. Necesitan ganar para volver a entrar en la pelea con Málaga y Castellón, mientras que el Almería, que suma tres triunfos seguidos, no quiere caer de la segunda plaza.

Precisamente, los boquerones completan el sábado ante el Sporting de Gijón, club en el que no seguirá la próxima temporada Borja Jiménez. También jugarán el Zaragoza (ante el Valladolid en Pucela) y la Cultural (contra el Albacete) en un sábado muy cargado.

Borja Jiménez / JUAN CARLOS HIDALGO

El domingo y el lunes en LaLiga Hypermotion

Queda emoción en Segunda para una jornada de domingo en la que el Racing de Santander, líder destacado con 74 puntos, se medirá al Leganés. Además, cierran el día el Mirandés ante el Eibar. Duelo de necesidades entre uno de los equipos en descenso, y un cuadro armero que es octavo y también quiere volver a la pelea por el ascenso.

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El lunes, el Huesca de José Luis Oltra buscará su segunda victoria tras haber ganado al Zaragoza y perdido ante el Racing de Santander en las últimas dos jornadas.