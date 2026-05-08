Uno a uno del Deportivo ante el Cádiz: las notas del equipo coruñés
Yeremay, Soriano, Noé, Escudero, Stoichkov...
EL MEJOR
Yeremay Hernández (7)
Hizo lo que quiso con la pelota, se le notaba jugón. Solo se echó en falta más mordiente.
EL ONCE TITULAR
Álvaro Ferllo (6)
No tuvo casi trabajo hasta el paradón que hizo en el minuto 85 y que impulsó el triunfo.
Ximo Navarro (5)
Le tocó lidiar con Antoñito y no pudo proyectarse, como siempre, hacia arriba.
Lucas Noubi (5)
Antoñito le puso en problemas y le sacó una tarjeta amarilla. Cambiado al descanso.
Miguel Loureiro (6)
Solventó sin problemas el poco trabajo que tuvo.
Giacomo Quagliata (5)
Subió menos de lo habitual por banda y lo intentó a partir de la hora de juego.
Diego Villares (5)
Tuvo la labor de equilibrar al equipo, mandó una pelota al palo en la segunda parte.
Mario Soriano (7)
Se maneja a su antojo con la pelota, pero le faltó verticalidad y decisión.
Adrià Altimira (5)
Se echó en falta el desborde de otros encuentros, aunque lo recuperó por momentos en la segunda mitad.
Luismi (6)
Muy cómodo en la asociación, pero fue otro futbolista al que le faltó ser más contundente en área contraria.
Bil Nsongo (5)
Tuvo dos ocasiones, una en cada parte, y no pudo marcar.
TAMBIÉN JUGARON
Comas |5| Cumplió.
Zaka |5| Se le vio poco arriba.
Noé |7| Entendió el partido.
Escudero |7| Exquisita dejada.
Stoichkov |7| Certero en el remate del gol del triunfo.
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