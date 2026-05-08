El exdeportivista Borja Jiménez no sigue en el Sporting de Gijón, que ya busca entrenador
El entrenador alcanza un acuerdo para salir del club gijonés, donde tenía un año más de contrato, y en el Grupo Orlegi ya avanzan para cerrar al futuro técnico
Andrés Menéndez
El Sporting de Gijón ha anunciado este mismo viernes, 8 de mayo, que el exdeportivista Borja Jiménez, el entrenador y al que desde la propiedad situaban como líder del proyecto, no contiuará en la entidad una vez finalice la temporada. Se trata, a priori, de una sorpresa mayúsucla. El entrenador abulense tenía contrato hasta junio de 2027, más un curso extra (2028) por objetivos deportivos. Ambas partes han alcanzado en los últimos días un acuerdo para rescindir y este viernes, antes del encuentro que el club rojiblanco disputa mañana, sábado, La Rosaleda, se ha anunciado la decisión de manera oficial. El El Grupo Orlegi trabaja ya en la búsqueda de un nuevo entrenador para que asuma las riendas del banquillo de El Molinón para la temporada 2027-2027. José Riestra, presidente ejecutivo, se encuentra liderando la búsqueda del futuro técnico. En ese sentido, la propiedad maneja una muy reducida lista de candidatos, con dos o tres perfiles que agradan.
La decisión se venía masticando desde hace varias semanas. Borja Jiménez acumula un gran desgaste tras ver como el proyecto no ha podido cumplir los objetivos deportivos. "Nos hemos quedado muy lejos; tengo un gran dolor", llegó a decir el entrenador abulense hace solo unos días en el acto de las peñas de Oriente, en Cangas de Onís. El entrenador abulense, que goza de cartel en el mercado, y José Riestra habían hablado mucho en las últimas semanas sobre el futuro proyecto deportivoy en estos encuentros el técnico ya había insinuado sus dudas y su desgaste. Las últimas derrotas (3 en los últimos cuarto partidos) han desgastado aún más al abulense, que comparecerá este viernes en sala de prensa en Mareo.
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