Hidalgo, tras la victoria del Deportivo en Cádiz: "Nos faltaba el gol, seguimos creyendo y luchando"

El Deportivo peleó hasta el final para lograr la victoria ante el Cádiz (0-1) gracias a un gol de Stoichkov en los minutos finales después de un encuentro "muy completo" ante un rival que puso "mucha dificultad". "Lo más importante ha sido tener pausa. Seguimos empujando. Los cambios nos dieron esa presencia y esa profundidad", expresó el técnico sobre la clave de la victoria. A su escuadra le "faltaba el gol", pero lo intentaron hasta el final: "Seguimos creyendo, seguimos luchando".

Al conjunto blanquiazul le costó en los primeros compases, pero en cuanto fueron "capaces de ajustar" la salida de balón amarilla, cree Hidalgo que el Dépor se hizo con el dominio del partido. "Tuvimos ocasiones para abrir el marcador antes", remarca sobre una situación que no se resolvió hasta el minuto 87.

El banquillo volvió a ser fundamental para el Dépor una semana más. Aportaron "presencia y profundidad" ofensiva. Pero también fue importante Álvaro Ferllo, con una parada que le dio a su escuadra "tranquilidad". El riojano logró su cuarta portería a cero en un duelo resuelto por la mínima con participación de Noé, Escudero y Stoichkov en el tanto. "Noé venía todo el año trabajando con nosotros. Sabíamos que nos podía ayudar. Está demostrando su talento", expresa Hidalgo sobre el de Teo. Además, explica que la entrada de Arnau Comas se debe a que no quería sacar a Loureiro del perfil izquierdo por las persecuciones individuales que estaba realizando: "La decisión de sacar a Arnau es porque estábamos defendiendo de una manera que Loureiro estaba saliendo fuera. No quería modificar nada".

Pelayo reclama a Yeremay en una acción que le costó la amarilla a Yeremay / Fernando Fernandez

Un Deportivo - Cádiz con mucha tensión

Fue un duelo con mucho en juego ante un Cádiz que está en una situación muy delicada: "Hay mucha tensión, todos nos jugamos muchísimo. Todo va de un detalle. Hay que tener la cabeza fría. Estamos leyendo bien los partidos. Lo más importante era sumar de tres".

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El técnico catalán indicó también que "habrá que recurrir la tarjeta" amarilla de Yeremay. La quinta del canario, por lo que se perderá el encuentro ante el Andorra. "No es amarilla en ningún caso. Podemos discutir que sea penalti o no, pero en ningún momento intenta tirarse", indica Hidalgo.