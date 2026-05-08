Yeremay y Lucas Noubi cumplen ciclo de tarjetas y se perderán el partido del Deportivo ante el Andorra

El Deportivo se queda sin dos jugadores titulares para la visita del Andorra este domingo 17 a las 14.00. Yeremay y Lucas Noubi fueron amonestados en el partido ante el Cádiz, ambos durante la primera parte, y suman cinco amarillas, lo que provoca que cumplan ciclo y no puedan participar en el antepenúltimo encuentro de la temporada regular. Dos bajas sensibles para Antonio Hidalgo.

Están todavía a una tarjeta de la sanción Giacomo Quagliata, Diego Villares, Luismi Cruz, Samuele Mulattieri, José Ángel Jurado y Ximo Navarro.

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El Deportivo intentará recurrir la tarjeta de Yeremay

Antonio Hidalgo explicó en el postpartido que intentarán recurrir la amarilla de Yeremay: "Habrá que recurrir la tarjeta. No es amarilla en ningún caso. Podemos discutir que sea penalti o no, pero en ningún momento intenta tirarse".