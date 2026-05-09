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0-1 | Un gol de Ainhoa Marín le da el triunfo al Dépor Abanca

Rompe su racha de tres partidos sin ganar tras salvarse | Aspira a la novena plaza

Lucía Martínez e Inês Pereira abrazan a la goleadora Ainhoa Marín.

Lucía Martínez e Inês Pereira abrazan a la goleadora Ainhoa Marín. / RCD

RAC

El Dépor Abanca recupera algo de vigor en su trayectoria con un triunfo en Lezama ante el Athletic Club (0-1) que se cimentó en su capacidad de resistencia y en un solitario gol de Ainhoa Marín en el inicio de la segunda mitad, gracias a una gran jugada por banda de Bárbara Latorre. El triunfo de las coruñesas corta una racha de tres partidos sin ganar (Atlético, Alhama y Real Sociedad), que había llegado después de la salvación y cuando Fran Alonso, su entrenador, había conocido que no seguiría la próxima temporada en el banquillo de Riazor. Entre los parones de liga (ahora llega otro), la distensión propia de la salvación y el hecho de que el futuro de algunas jugadoras esté encima de la mesa y fuera de A Coruña, había generado un cóctel con el que no era sencillo seguir compitiendo, ganando y escalando en la tabla de la Liga F.

El partido tuvo paralelismos con el choque de la primera vuelta, porque había sido con un triunfo por la mínima y con un gol de la catalana como se lo habían llevado las coruñesas.

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El triunfo le permite al Dépor Abanca colocarse décimo primero por delante del Espanyol y aspirar a superar en las dos últimas jornadas Madrid CFF y Badalona Women. El propio Athletic, octavo, ya es inalcanzable.

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