Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La nueva ampliación del puerto de A Coruña por la eólica marinaEl desbloqueo del parque del AgraFin de la huelga de sanitariosInterrumpida la circulación ferroviaria entre A Coruña y VigoOposiciones en GaliciaLos mejores calamares de A CoruñaLa previa del Cádiz - DeportivoLuckia inaugura nueva sede en A CoruñaCalendario escolar de Galicia curso 2026-2027
instagramlinkedin

Banderas blanquiazules en balcones y ventanas por el ascenso del Deportivo

Petición de la Federación de Peñas

Fiesta del deportivismo por el Día de las Peñas del Dépor en Riazor.

Fiesta del deportivismo por el Día de las Peñas del Dépor en Riazor. / Carlos Pardellas

RAC

La Federación de Peñas ha realizado un llamamiento, ahora que queda tres jornadas y que el Dépor vuelve a depender de sí mismo para el ascenso, para que todo el deportivismo llene sus ventanas y balcones de banderas blanquiazules para que los jugadores e integrantes de la plantilla noten el apoyo en su día a día.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents