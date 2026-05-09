Banderas blanquiazules en balcones y ventanas por el ascenso del Deportivo
Petición de la Federación de Peñas
La Federación de Peñas ha realizado un llamamiento, ahora que queda tres jornadas y que el Dépor vuelve a depender de sí mismo para el ascenso, para que todo el deportivismo llene sus ventanas y balcones de banderas blanquiazules para que los jugadores e integrantes de la plantilla noten el apoyo en su día a día.
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