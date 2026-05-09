David Mella vive en la distancia y por Instagram la fiesta del vestuario del Deportivo en Cádiz

Las temporadas se hacen largas y pocos son los equipos que, a estas alturas de la temporada, no se resienten por un parte de bajas quilométrico, algo por suerte no ha ocurrido en el Deportivo, salvo con David Mella. Al canterano, siempre activo dentro y fuera del campo, le ha tocado vivir en la distancia este final de liga en el que el equipo coruñés es, de momento, segundo y aspira a subir a Primera. La adrenalina de ese partido en Cádiz y de ese triunfo sobre la hora la calmó con un directo de Instagram con amigos y seguidores y, de repente, en el vestuario del club coruñés en el Nuevo Mirandilla lo vieron en plena faena digital y quisieron sumarlo a la fiesta a través de una invitación de Altimira, uno de los protagonistas de choque de anoche.

"Altiiii, mi gente...". Mella, siempre carismático y cariñoso, conectó en esa doble pantalla que ofrece la red social y estuvo felicitando a Stoichkov, con el que compartió camilla en los últimos días y al que había pronosticado como goleador. También felicitó, entre bromas, a Ferllo por esa portería a cero y le recordó a todos que quedan tres partidos. También interactuó con el propio Altimira y con Quagliata, que le mandó un beso en la distancia. "Disfrutad", les decía.

Noticias relacionadas

En la fase inicial de la recuperación

David Mella ya empieza a ser un habitual en el día a día de Abegondo, aunque de momento se encuentra en una fase muy inicial de su recuperación. De hecho, aún se apoya en las muletas para ciertos desplazamientos. Tras algunas vacilaciones en el diagnóstico por la inflamación en la zona, el zurdo supo que ese partido ante el Granada había sido el último de la temporada para él. La baja, entre cuatro y cinco meses, le llevaba a estar en el mercado de los casos en las primeras semanas de la pretemporada con el resto del equipo, no en el arranque. Para su desgracia no es la primera lesión de larga duración porque hace tres o cuatro años tuvo que pasar por una pubalgia que le tuvo fuera cinco meses y que le hizo perderse gran parte de la campaña del ascenso del Fabril a Segunda RFEF. Eso sí, llegó justo a tiempo para marcar el gol que certificó la subida del filial ante O Barco, en los meses previos a su salto al primer equipo. Ahora empuja desde la distancia para poder reaparecer en Primera División.