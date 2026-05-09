No hay ascenso sin cantera para el Deportivo en la era moderna: de Álex a Noé

Sin ya irse a ese Dépor ascensor de los años 60, al cabezazo de Beci en 1971 o a la impronta de los hermanos Gonzalez Pérez en 1991, hay una realidad constatable en los últimos ascensos del Deportivo, los que le han catapultado en la era moderna: la cantera siempre reclama su sitio por mucho que le pongan piedras en el camino. Son esos jugadores que ni habían debutado con el primer equipo o que parecían destinados a no salir del Fabril, pero que de repente se convierten en capitales y rostros de esa alegría inmensa que inunda a A Coruña cada vez que el Dépor abandona Primera RFEF o Segunda División. De Álex Bergantiños a David Mella, con Bil Nsongo y Noé Carrillo como candidatos a sucederles en unas semanas.

Todo empezó con el mediocentro de la Sagrada. Lendoiro cerró la puerta del vestuario de Riazor cuando el Dépor bajó en 2011. No se fue nadie y encima fichó a Borja Fernández para que acompañase a Juan Domínguez, aún con dorsal del filial a pesar de los 33 partidos que ya llevaba en el primer equipo. Pero Álex Bergantiños aprovechó la pretemporada y que el ourensano necesitaba un tiempo de adaptación para no soltar su puesto como 6 en toda la temporada. 42 partidos y eso que hasta entonces, cuando contaba con 26 años, ni había debutado con el Deportivo en partido oficial y acumulaba cesiones a Xerez y Nàstic, mientras su etapa sub 23 había quedado atrás. Perseveró y tuvo premio. Esa temporada también tuvieron minutos desde el filial Diego Seoane, David Rochela y Juan Carlos Real.

Dos años después, en la 2013-14, con Fernando Vázquez y con el club muy golpeado por sus problemas económicos, la apuesta fue aún más extrema. Pablo Insua fue el caso más paradigmático. Llevaba dos ratos en el primer equipo y esa temporada jugó 39 partidos y fue nombrado el mejor defensor de Segunda. Junto a otros veteranos, aparecieron Juan Carlos, Luis Fernández, Bicho, Teles, Uxío o Dani Iglesias, con mayor o menor presencia.

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El último salto

Diez años más tarde, y cuando el Dépor llevaba ya tres años en Primera RFEF, arrancó con sobresaltos un proyecto con Idiakez y Fernando Soriano en el que todas las partes tenían claro que Abegondo debía ser primordial. Dani Barcia tuvo ficha y una importancia relativa, Yeremay fue capital, pero ya llevaba algún tiempo entre los mayores. La gran irrupción fue David Mella, indiscutible, aunque en los primeros meses luciese el dorsal 27. También tuvieron su espacio Iano Simao y Martín Ochoa. Ahora son Bil Nsongo y Noé Carrillo los aspirantes a tomarles el relevo. Su impacto es innegable, ahora solo queda que el Dépor dé el salto a Primera para incluirlos en esta nómina de honor.