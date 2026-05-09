Juan Carlos Escotet recorre kilómetros: tercer partido consecutivo en la grada visitante con la afición del Deportivo
Estuvo en Huesca, Burgos y Cádiz | En Riazor es habitual en las llegadas del equipo
Quedan lejanos aquellos 2017 y 2020 en los que Abanca concedió un crédito al Dépor o entró en su accionariado para que no cayese a Segunda B, pero es indudable que poco a poco, paso a paso, Juan Carlos Escotet se ha ido sintiendo cada vez más cercano al club coruñés y a todo lo que le rodea. Desde hace más de un lustro domina su capital social a través de la entidad bancaria, posteriormente, en 2024, se convirtió en presidente y en las últimas semanas ha pasado a ser un aficionado más en las gradas de los partidos que el Dépor que juega a domicilio. Se ha decidido a vivir en toda su intensidad este final de liga, con el ascenso en el horizonte, y ya recorre kilómetros.
Se estrenó en Huesca con un disgusto por el 1-1 final, en Burgos vivió toda la ebullición derivada de la tensión y de las decisiones controvertidas del VAR (1-1), y en Cádiz fue donde pudo por fin celebrar un triunfo (0-1), también sobre la hora, como le gusta al Deportivo. Dos empates y una victoria que ha vivido desde la grada visitante, junto al resto de seguidores. No se ha sentado en ninguno de esos encuentros en el palco de autoridades, algo que podría hacer en su condición de máximo mandatario. De hecho, solo estuvo dos veces en la zona noble. Fue en Riazor, en los ascensos de Dépor Abanca y Fabril. El cometido de encabezar la representación blanquiazul a domicilio queda para Michelle Clemente Escotet y Massimo Benassi, vicepresidente y consejero delegado.
Recibiendo al Dépor en Riazor
Esta decisión se suma a que se ha convertido en un habitual, desde la rampa que está encima de la Deportienda en Riazor, de las llegadas del equipo al estadio antes de disputar sus partidos como local. Más de un vez se le ha visto cámara en mano inmortalizando el momento con su móvil.
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