El Penafiel, club de la familia Escotet, se salva en el descuento y seguirá un año más en la Liga 2 de Portugal

Con más sufrimiento del esperado, pero el Penafiel, club portugués que adquirió hace unos meses la familia Escotet, acaba de conseguir la permanencia en la penúltima jornada de la LIga 2 después de un tanto en el descuento de Zé Leite que le sirvió para doblegar al Marítimo, campeón y ya ascendido hace unas semanas a la Liga 1. Como si hubiese sido una prolongación de toda la temporada, el club luso, que funciona como en una especie de multipropiedad con el Deportivo, vio como uno de sus jugadores Reko fallaba un penalti en el minuto 70. El éxtasis llegó en el tiempo de prolongación y se libra así tanto del descenso directo como de esa plaza de play off de descenso, la antepenúltima. El duelo ante el Paços de Ferreira de la próxima semana será un trámite. En el Penafiel han estado cedidos esta temporada Iano Simao y Alcaina, también han encontrado hueco en sus filas Jaime Sánchez y Davo, que ha sido primordial en las últimas semanas con sus goles y asistencias.

La familia Escotet llevaba tiempo buscando un club en Portugal para aprovechar las que consideraba buenas condiciones que ofrecía la Liga 2 lusa. Fue finalmente el Penafiel el elegido y la compra y el cambio de guardia fue una realidad el 1 de julio. Entonces se hizo con el 90% del capital social a través de la empresa Iberian Football Venture, SGPS, S.A., tal y como explicó ese día la entidad lusa en un comunicado en el que esperaban “formalizar la transacción en los próximos días” e indicaba que la nueva propiedad “se compromete a garantizar la continuidad y el fortalecimiento del club”. "La futura propietaria ha demostrado sensibilidad y compromiso con la historia de Penafiel, su identidad y su comunidad. Posee una amplia experiencia en la gestión de clubes, centrada en la profesionalización progresiva de todas las áreas y la estabilidad a lo largo del tiempo", declaraba la directiva saliente del equipo, que terminó la temporada en 11ª posición y disputa sus partidos en el Estadio Municipal 25 de Abril. En la misiva dirigida a la afición indicaban que con la operación se buscará un cambio de modelo de club en busca de “impulsar el desarrollo de jugadores y estar presente en un mercado tradicionalmente orientado a la formación y el desarrollo de talento”. Convirtiendo al Penafiel en parte “clave para impulsar la proyección de jóvenes jugadores y el desarrollo de las categorías inferiores, permitiendo que los futbolistas con mayor potencial tengan más minutos en el fútbol competitivo, en un entorno controlado y exigente”. Con ello se alcanza una oportunidad para “consolidar un modelo que prioriza el talento y la formación continua, bajo una estructura que garantice minutos de juego, apoyo técnico y una progresión deportiva sostenida, en beneficio tanto del club como de los propios jugadores”. También insistían en que el arraigo local sería una parte prioritaria del proyecto: “Creemos en proyectos con arraigo y proyección. Nuestro compromiso es cuidar este vínculo con la ciudad y su gente, con el respeto y la responsabilidad que implica representar a Penafiel”.

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La llegada de Aira

Aunque la idea era y es pelear por el ascenso, el hecho de entrar tarde en la propiedad pospuso la planificación y acabó pesando. Hubo incluso cambio de entrenador en los primeros meses y José Manuel Aira asumió el comando del equipo al que ha llevado a la salvación. Hubo contrataciones, pero los sudores se han acabado y ahora el Penafiel querrá dar otro paso, si puede y le dejan, hacia la élite. Cada día con más sinergias con el Deportivo.