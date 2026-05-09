Así será el I Foro Social del Deportivo que impulsa el club en su 120º aniversario: integrantes y periodicidad de las reuniones

En el año de su 120 aniversario, a unos meses de que se cumpla la efeméride y cuando se va a empezar a conocer todo lo que tiene preparado el consejo de administración para esta festividad, el club coruñés impulsa a partir de este martes 12 de mayo el I Foro Social del Deportivo, «una nueva iniciativa» que tiene por «objetivo crear un espacio oficial, estable y participativo de encuentro entre la entidad y su masa social», según cuenta en su página web. Es un nuevo órgano en el que habrá representación del club, del Concello de A Coruña, de las peñas y de abonados de todas las gradas. Se reunirá en Riazor cada tres meses y existe la potestad de adelantar cada cumbre por razones de carácter excepcional.

Los objetivos

Nace «con la vocación de fomentar el diálogo, la escucha activa y la colaboración entre el club» y la afición, «abordando de forma conjunta distintos asuntos de actualidad relacionados con la vida institucional, deportiva y social del Deportivo», además de buscar «avanzar en objetivos concretos como canalizar de forma estructurada las ideas y sugerencias de los aficionados, reforzar el vínculo emocional con la masa social, y construir de manera conjunta iniciativas estratégicas del club. Entre ellas, la participación activa de la afición en la celebración del 120 aniversario, así como en proyectos que refuercen la identidad, el orgullo y el sentido de pertenencia deportivista», según apunta.