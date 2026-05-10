Adrián Guerrero marca al Celta B en una jornada con luces y sombras para los cedidos del Deportivo

Los cedidos del Deportivo han tenido un fin de semana de luces y sombras, con suerte dispar para los jugadores con contrato blanquiazul que están creciendo y madurando en Primera Federación. Este domingo, Adrián Guerrero anotó un gol ante el Celta Fortuna, pero no fue suficiente para que el Ourense CF venciese al filial celeste, que venció 2-4 en O Couto. Además, el sábado, el Pontevedra goleó, el Cartagena venció, y el Racing de Ferrol empató en Getxo. En Segunda, el Andorra de Petxarroman golpeó a la UD Las Palmas.

El sábado se concentró gran parte de la participación de los jugadores blanquiazules que están cedidos. Mientras que el Racing de Ferrol de Álvaro Mardones (baja) y Jairo (suplente) empató ante el Arena de Getxo. Poco después, el Pontevedra venció 4-0 ante el Athletic B, lo que le permite ser cuarto en Liga, en zona de promoción de ascenso, con tres puntos más que la Ponferradina y el Barakaldo. Rubén López y Diego Gómez fueron titulares, con el centrocampista de Silleda dando una asistencia. Además, Luisao Macías entró para disputar los últimos 23 minutos de juego.

En el Grupo II de Primera RFEF, Kevin Sánchez volvió a ser titular en el Cartagena. Su equipo venció 2-1 en Cartagonova al Alcorcón, y tras cinco triunfos, un empate y una derrota, se ha colocado a un punto de la zona de ascenso.

Cartel de la victoria del Andorra, con Petxarroman / Andorra

El domingo de los cedidos del Deportivo

Este domingo el Ourense CF, con Adrián Guerrero de titular y Martín Ochoa partiendo desde el banquillo, cayó derrotado ante el Celta Fortuna por 2-4 en O Couto. Los azules llegaron a ir por delante después de que el extremo derecho blanquiazul anotase el 2-1, pero los celestes remontaron y colocan al Ourense CF en zona de descenso, con 39 puntos, a dos del Cacereño, que marca la salvación, y cuatro del Real Avilés.

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En Segunda Divisón, Álex Petxarroman, fue titular en el triunfo del Andorra por 5-1 ante la UD Las Palmas que deja a uno de los rivales directos del Dépor alejado de la carrera por el ascenso directo. Los canarios se quedna a cinco puntos. Petxa, titular por primera vez desde febrero, dio una asistencia.