Así está la clasificación de Segunda División: el Almería empata, Las Palmas se queda atrás y el Dépor se queda con la segunda plaza y depende de sí mismo para subir

La jornada 39 de Segunda División está siendo decisiva para el devenir del campeonato, ya que hay varios duelos directos tanto en la zona alta como en la parte baja de la clasificación. El Deportivo, candidato a la promoción, abrió el fin de semana con una victoria fundamental ante el Cádiz, lo que le permitió a los blanquiazules asaltar la segunda plaza y apretar al Almería, que no pasó del empate en Burgos: 0-0. Y pudo ser peor para los rojiblancos, porque el colegiado no hizo caso a la sala VOR y no señaló una pena máxima con unas grandes similitudes a la sancionada a Eddahchouri ante el Leganés. El Dépor vuelve a depender de sí mismo paras ascender a falta de tres jornadas. El domingo, turno para el Racing de Santander, que visitará al Leganés.

El Deportivo suma 71 puntos y asalta la segunda posición. Su triunfo ante el Cádiz permite a A Coruña soñar un poco más si cabe con el regreso a Primera División. De esta forma, adelanta a los indálicos. El Almería tenía 70 y se ahora se queda en 71, pero tiene el goalaverage perdido con los blanquiazules.

Por encima, el Racing de Santander tiene 72 puntos, dos de distancia y una renta que le permite afrontar el tramo final de curso con comodidad y confianza. Es el líder, el rival a batir, pero no jugará hasta el domingo, ante el Leganés en Butarque, con la presión de saber qué han hecho ya tanto los indálicos como los blanquiazules.

Sergio Arribas, máximo goleador de Segunda con 24 tantos. / Almería

La jornada del sábado en Segunda División

La categoría de plata, al rojo vivo el sábado, con varios enfrentamientos clave. El Castellón, quinto con 64 puntos, visitaba el siempre difícil Alfonso Murube, el campo del Ceuta, actualmente 11º con 54 puntos. Los ceutís están demasiado lejos de la zona de ascenso, pero recientemente empataron contra el Racing de Santander y es un equipo especialmente peligroso. El resultado, 1-1. 65 puntos para el equipo de Castalia.

El Burgos-Almería era sin duda, el partido de la jornada, entre un aspirante a la zona de ascenso y un equipo que defiende una posición de promoción directa. Los burgaleses no ganaban desde hace tres jornadas, sumaban dos puntos de nueve y estaban a uno del play off. Ahí siguen. Necesitaban ganar para volver a entrar en la pelea con Málaga y Castellón, mientras que el Almería, que sumaba tres triunfos seguidos, necesitaba vencer para recuperar la segunda plaza.

Precisamente, los boquerones completan el sábado ante el Sporting de Gijón, club en el que no seguirá la próxima temporada Borja Jiménez. También jugarán el Zaragoza (ante el Valladolid en Pucela) y la Cultural (contra el Albacete) en un sábado muy cargado.

Borja Jiménez / JUAN CARLOS HIDALGO

El domingo y el lunes en LaLiga Hypermotion

Queda emoción en Segunda para una jornada de domingo en la que el Racing de Santander, líder destacado con 74 puntos, se medirá al Leganés. Antes, Las Palmas cayó 5-1 !ante el Andorra y se descabalga del ascenso directo. Además, cierran el día el Mirandés ante el Eibar. Duelo de necesidades entre uno de los equipos en descenso, y un cuadro armero que es octavo y también quiere volver a la pelea por el ascenso.

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El lunes, el Huesca de José Luis Oltra buscará su segunda victoria tras haber ganado al Zaragoza y perdido ante el Racing de Santander en las últimas dos jornadas.