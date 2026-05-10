Segunda División
Las cuentas del Deportivo para ascender a Primera División: depende de sí mismo en la recta final
Los coruñeses aprovechan el golaveraje particular ante los indálicos
El Deportivo quebró la barrera de los 70 puntos en una jornada crucial para sus aspiraciones. La victoria en Cádiz, sumada al tropiezo del Almería ante el Burgos, permite que los blanquiazules recuperen su segunda plaza y vuelvan a depender de sí mismos. El fin de semana, además, ha sido plácido con los intereses coruñeses. Por debajo, solo el Málaga ha ganado, por lo que se amplía la distancia con el resto de perseguidores.
Quedan tres partidos por delante y nueve puntos en juego. El Dépor recibirá el próximo domingo 17 (14.00) al Andorra, que viene de golear (5-1) a la UD Las Palmas. Un resultado que provoca que, ahora mismo, la pelea por el ascenso directo sea cosa de Racing (75 puntos), Dépor (71) y Almería (71). El golaveraje particular marca la diferencia positiva para la escuadra de Riazor, que deberá certificar su ascenso en las próximas tres semanas.
Las cuentas del Dépor son sencillas: si gana los tres partidos que le quedan, asciende. Le bastará con igualar los puntos del Almería y no dejarse recortar los cinco de distancia que sostiene con Málaga y Las Palmas. La próxima jornada, indálicos y canarios se enfrentan. Un triunfo isleño, sumado a una victoria blanquiazul en Riazor, permitiría al conjunto coruñés certificar el ascenso ante el Valladolid en la penúltima jornada de Liga (ganando) y llegar ascendido a la última fecha ante Las Palmas. El Racing, a cuatro, podría descorchar el champán la próxima semana si se da también una derrota almeriense.
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