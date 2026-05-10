Así será el nuevo Fabril que ya está en marcha: renovaciones cerradas y propuestas encima de la mesa

El ascenso prematuro del Fabril le da espacio y tiempo a los rectores de Abegondo, con Ismael Arilla y Fernando Soriano a la cabeza, para confeccionar un proyecto que tendrá mucho de continuismo. La primera piedra fue la renovación de Manuel Pablo hasta 2028, un movimiento al que le siguieron las continuidades de Manu Ferreiro y Noé Carrillo hasta 2029, aunque el medio de Teo puede acabar teniendo sitio la próxima temporada en el primer equipo. Eso sí, lo negociado contempla que tenga ficha del filial en la temporada 2026-27. Pero hay más movimientos y operaciones avanzadas.

La portería

Hugo Ríos (2003) ha sido el dueño de la portería y cuenta con un año más de contrato que está dispuesto a cumplir, aunque no sea sub 23. Llegará a pretemporada para poder entrenar tras la lesión de rodilla. Álex Marques (2006) tiene también hasta 2027 y el club ha mostrado interés por renovarle. Brais Suárez (2003) acaba contrato y no ha contado.

La defensa

En el lateral derecho Pablo García (2008), aún juvenil, tendrá espacio. Está firmado hasta 2029 y deberá ratificarlo en 2027, cuando sea mayor de edad. Mario Hermo (2006) finaliza su vinculación. Hubo hace meses algún acercamiento, sin concretar. Guille Pastoriza (2008) asoma desde el Juvenil A. La otra pieza es Quique Teijo (2004), que ha actuado gran parte del año como central. El club coruñés tiene avanzada la renovación del contrato que finaliza en junio. A Damián Canedo (2003), lesionado de larga duración, se le ofreció la renovación tras la operación de rodilla, según reveló Fernando Soriano. Malick (2006) está en nómina. Vilela (2005) y Aarón Sánchez (2003) acaban contrato en unas semanas. Samu (2007) cuenta con otro año más, hasta 2027, con una opción para ampliarlo hasta 2029 como jugador del primer equipo. De momento, sin movimientos. En el lateral izquierdo a Iker Vidal (2004) le queda uno más, lo mismo que a Hugo Torres (2006). Xabi Campos (2008), que maravilló en la Copa del Rey juvenil, viene pisando fuerte por detrás.

La media

Con Noé Carillo (2006) y Manu Ferreiro (2006) renovados y con Dani Estévez (2006) con contrato en vigor, el club valora ofrecerle la renovación a Quique Fernández (2003) y el jugador, aunque ya no va a ser sub 23 y no podría alternar con el primer equipo, quiere seguir en A Coruña y le da prioridad. Papa Niang (2006) llegó en enero al filial tras estar a prueba y le quedan doce meses más de relación. Jaime Garrido (2003) finaliza su vinculación en junio. En la sala de máquinas hay muchas esperanzas puestas en Mauro Valeiro (2009), internacional por España.

Fabi Urzain (2004), quien debutó en Copa con el primer equipo, acaba contrato y la entidad coruñesa pretende que siga, más teniendo aún una campaña como sub 23. Mario Nájera (2003) tiene contrato con el primer equipo, pero militará en el filial si así se lo recomienda en el club. Mane (2003) es otro de los futbolistas que finaliza su etapa sub 23 y no podría subir y bajar. El Dépor tiene una opción de compra con el Comercial de Titie, club brasileño que tiene sus derechos, pero no va a ejercerla en los parámetros marcados. Eso sí, quiere seguir contando con él y las partes buscarán la fórmula adecuada, ya sea en el Fabril o con otra vía. Domínguez (2005), quien acaba contrato, tiene muy avanzada también su prolongación. Pablo Cortés (2004) tiene contrato en vigor para la próxima temporada, al igual que Héctor Areosa (2006). Hugo Villaverde (2005), cedido en la Sarriana, finaliza relación con el Dépor en junio. Entre los juveniles, Álvaro Fraga (2007) es el que tiene más camino andado para dar el salto.

La delantera

Con Bil Nsongo (2004) ya en dinámica del primer equipo y asegurado su futuro por el Dépor, Dipanda (2006), una de las grandes sensaciones de la segunda mitad de temporada, tendrá peso en Primera RFEF. Tiene contrato hasta 2027. Iker Gil (2007), quien regresó hace un año después irse en etapa cadete al Compostela, subirá al filial, con el que jugó ya algunos partidos esta temporada.

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Los cedidos

El Deportivo cuenta con hasta ocho futbolistas cedidos en Primera RFEF: Diego Gómez, Rubén López, Luisao, Jairo Noriega, Mardones, Martín Ochoa, Adrián Guerrero y Kevin Sánchez. Salvo el mediapunta coruñés a préstamo en el Racing, todos serán sub 23 en el próximo ejercicio, con lo que podrían estar de apoyo del primer equipo. Tienen, además, contrato en vigor. La mayoría tienen ficha asegurada con el primer equipo, pero puede ser la mejor vía para reforzar a un filial que, con estas piezas, aspiraría a todo. El futuro del Pontevedra, en la pelea por subir a Segunda; los movimientos de mercado; y la situación del primer equipo (Primera o Segunda) marcarán también algunas decisiones.