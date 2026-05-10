'La zona Dépor', el momento caliente en el que decide sus victorias: 35 puntos en la última media hora

El Deportivo volvió a recurrir una vez más a los minutos finales para decidir la contienda del pasado viernes ante el Cádiz. Es una constante en la temporada blanquiazul, con actores secundarios convertidos en figuras clave cada semana, y en un cierre de curso, además, marcado por los resultados ajustados y los triunfos por la mínima. El equipo de Antonio Hidalgo está hilando muy fino, y llega a la recta crucial del campeonato dependiendo de sí mismo para alcanzar la Primera División, tras diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Una de las claves pasa por sus minutos finales. Los blanquiazules son especialistas durante la última media hora de juego, donde ha logrado 29 de sus 60 goles.

La Zona Cesarini se ha transformado en la Zona Dépor en un final de campeonato de infarto. Stoichkov, en Cádiz, entregó dos puntos extra a su equipo que, tras el tropiezo del Almería, le permite afrontar los últimos tres partidos en segunda posición. Es el 15º gol esta temporada anotado por un jugador que entra desde el banquillo, y también el 18º en los últimos 15 minutos de juego.

Solo Racing (81), Almería (78), Málaga (68) y Castellón (66) mejoran la productividad total ofensiva blanquiazul (60), que se complementa con unos excelentes números a nivel defensivo, con 41 goles encajados, diez porterías a cero, y tan solo ocho derrotas. Nadie ha perdido menos que el Deportivo en LaLiga Hypermotion.

El equipo ha adquirido una madurez que le permite confiar hasta el final. Creer hasta el último segundo y apretar en los minutos decisivos, donde se ha convertido en un especialista para decantar victorias. De los 60 tantos logrados esta temporada, 18 han llegado en la primera media hora de juego. Entre el minuto 31 y el 60, otros 13. A partir de ahí, los blanquiazules desatan todo su arsenal. Entre el minuto 61 y el final de partido el Deportivo ha anotado 29 goles, un 48,33% de su productividad. Además, ha cosechado siete en el tiempo de descuento.

Stoichkov celebra su gol ante el Cádiz. / RCD

35 puntos con cambios de marcadores en el final

La tendencia es similar en cuanto a los puntos cosechados se refiere. El Deportivo ocupa actualmente la segunda plaza con 71 puntos. Quedan nueve en juego y tiene en su mano llegar a Primera División sin pasar por la promoción de ascenso. Iguala al Almería (gana el golaveraje particular), saca cinco a Las Palmas y Málaga, y seis al Castellón. Casi la mitad de los puntos cosechados han llegado a través de goles en los minutos finales que han servido para cambiar el marcador o marcar una distancia suficiente para vencer.

A partir del minuto 60 los coruñeses han sumado 29 goles que han permitido añadir 35 puntos extra a su casillero. Algunos goles solo sirvieron para ampliar la renta, sin cambiar el designio final del partido, sin decidir más puntos de los ya cosechados, pero un buen puñado permitieron al equipo coruñés desempatar encuentros o lograr igualadas agónicas.

Casteleiro

Antonio Hidalgo insiste siempre en competir hasta el final. En mantenerse vivos en los partidos. Lo sabe hacer bien la escuadra coruñesa, en la que sus suplentes son tendencia casi cada jornada. A Noé Carrillo y Zakaria Eddahchouri se sumó el pasado fin de semana Stoichkov. Ha habido muchos secundarios que se han colado en el guion final como héroes. En total, logrando 16 puntos con sus goles, cambiando marcadores y siendo decisivos en la pelea por ascender a Primera División.

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"Hay que tener la cabeza fría", expresó Hidalgo al acabar el encuentro ante el Cádiz. No es para menos. El Deportivo se está jugando la vida, pero a su favor cuenta el estado de forma actual del equipo. Ha cosechado 22 puntos de los últimos 30, tres más que Almería y Racing de Santander en el mismo tiempo, o cuatro por encima de Málaga y Las Palmas. Es, también, la única escuadra del top 8 que no ha perdido en estas últimas diez fechas.