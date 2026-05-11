Así es el calendario del Deportivo y sus rivales en la recta final de Segunda División: partidos, viajes y duelos directos

El Deportivo afronta el tramo final de la temporada y ya hace las cuentas del ascenso directo a Primera División a falta de solo tres jornadas para terminar. Los blanquiazules asaltaron la segunda plaza en la jornada 39, aprovechando el tropiezo del Almería en Burgos, y se distancia de Las Palmas y Málaga a cinco puntos, con margen suficiente para determinar qué tres equipos luchan actualmente por las dos plazas que conceden el pase a la máxima categoría nacional. Por delante, tres encuentros para decidirlo todo con nueve puntos en juego.

El conjunto coruñés acude a este tramo final con 71 puntos, en segunda posición, convertido en uno de los equipos más regulares del campeonato. Entre los ocho primeros clasificados, es el único que no ha perdido ninguno de los últimos 10 encuentros. En ese tramo ha sumado 22 puntos, con seis victorias y cuatro empates. En el equilibrio está la clave de un Deportivo que es el conjunto de Segunda División que menos partidos ha perdido (8). Solo Racing de Santander y Almería (23 y 21 respectivamente) han cosechado más triunfos que los coruñeses (20), aunque ambos han encajado más goles. El conjunto de Antonio Hidalgo suma 41 tantos recibidos, lo que le convierte en el cuarto que menos. Además, añade diez partidos dejando la portería a cero. A favor, con 60 dianas, es el sexto que más anota.

Riazor, decisivo con dos partidos en la recta final de Segunda División

El Andorra visitará al Deportivo este domingo 17 de mayo a las 14.00. Es el matagigantes de la competición y recientemente endosó goleadas al Racing de Santander (6-2) y al Almería (5-1). Aunque tienen prácticamente imposible pelear por el ascenso, llega en una gran dinámica, y obliga al Deportivo a estar alerta en el penúltimo partido ante su público.

El Andorra, décimo clasificado con 58 puntos, a siete el Castellón, que marca la zona de promoción de ascenso, acudirá a Riazor tras seis victorias en los últimos ocho encuentros y una única derrota. Por el camino, además de las mencionadas goleadas a Las Palmas y Racing, empataron 3-3 ante el Málaga, vencieron 0-4 en el Reino de León, triunfaron por la mínima ante Cádiz y Valladolid, y golearon al Leganés (0-4) en Butarque. Solo el Albacete (0-1) logró quebrar una racha que va más allá: dos derrotas, dos empates y nueve victorias en los últimos 13 partidos.

Barcia conduce el balón ante el Andorra. / LaLiga

Pucela espera al Deportivo en la última salida de la temporada

El Deportivo terminará sus salidas previstas en la fase regular del campeonato ante el Real Valladolid. Ya hay horario para la penúltima jornada de Segunda División, que se disputará el domingo 24 de mayo en horario unificado a las 18.30.

Es una de las salidas más esperadas desde que comenzó la temporada. Por cercanía y, además, porque el Dépor se jugará gran parte del ascenso en Pucela. Incluso, en caso de ganar al Andorra y que el Almería perdiese, podría certificar el ascenso ante el Real Valladolid en el José Zorrilla. No obstante, antes deberá vencer ante el conjunto del Principado.

Mulattieri evita a un jugador del Valladolid en liga. / Carlos Pardellas

Las Palmas, último rival, para cerrar la Liga Hypermotion en Riazor

La última jornada del campeonato todavía no tiene fecha, pero enfrentará al Deportivo ante otro de los candidatos al ascenso: la UD Las Palmas. La derrota canaria en Andorra el pasado fin de semana permite a los blanquiazules aventajar en cinco puntos. En caso de sostener este margen, el Dépor cortaría a Las Palmas la opción de ascender de manera directa en la última jornada, por lo que solo se jugaría, y en caso de algún tropiezo del Almería, mejorar su posición de acceso a la promoción de ascenso.

La UD Las Palmas ocupa actualmente la quinta posición, con 66 puntos, los mismos que el Málaga.

Los jugadores del Dépor celebran un gol del Deportivo ante Las Palmas / Fernando Fernandez

El calendario de los rivales del Deportivo por el ascenso

El Racing de Santander, líder de la competición con 75 puntos, se enfrentará en la jornada 40 ante el Real Valladolid; después, se medirá al Málaga en La Rosaleda en la penúltima jornada; y acabará el curso ante el Cádiz.

El Almería, tercero con los mismos puntos que los blanquiazules, por debajo gracias al golaveraje particular, jugará se medirá este fin de semana a la UD Las Palmas y acabarán con visita al Molinón y recibiendo al Valladolid.

El Málaga, cuarto con 66 puntos, visitará el Murube de Ceuta; recibirá en casa al Racing de Santander, y terminará la temporada ante el Zaragoza en el Estadio Modular.

La UD Las Palmas, quinta con 66 puntos, deberá viajar a Almería, y acaba recibiendo al Zaragoza y visitando al Deportivo.

El Castellón, sexto con 65 puntos, recibe este fin de semana al Cádiz en casa, visitará al Huesca y terminará contra el Eibar.

El Eibar, séptimo con 64 puntos, visitará a la Cultural Leonesa; recibirá al Córdoba; y acabará en Castalia ante el Castellón.

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Al Burgos, séptimo con 63 puntos, se enfrenta este fin de semana al Granada, viajará por segunda semana consecutiva ante la Cultural y acabará en casa contra el Andorra.