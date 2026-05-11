El Dépor ya presentó el recurso por la tarjeta amarilla que vio Yeremay ante el Cádiz

Ya lo había anunciado al acabar el partido el propio Anfonio Hidalgo y ahora ya es una realidad: el Deportivo ya envió el recurso por la tarjeta amarilla que vio Yeremay ante el Cádiz por supuesta simulación en el área. Esta amonestación es la quinta del ciclo y, de momento, le hace ser baja ante el conjunto del Principado este domingo a las 14.00 horas, algo que el club coruñés pretende evitar.

El Deportivo aporta una prueba videográfica y una secuencia de fotos, además de apoyarse en antecedentes para demostrar la inocencia de Yeremay. Todo surgió en la primera parte, en el minuto 46, cuando el canario se adentra en el área y se produce un contacto por detrás del defensor. Además de no señalar la pena máxima porque considera que la intensidad no es la justa para cometer falta, el colegiado Arcediano Monescilo le amonesta. "En el minuto 45+1, el jugador Hernández Cubas, Yeremay fue amenestado por el siguiente motivo: dejarse caer dentro del área, simulando una infracción", refleja el colegiado a un acta a la que el Deportivo envía alegaciones para que Competición no se le sancione el mi`ercoles. En el mismo encuentro, hay una jugada con ciertas similitudes de Antoñito en el área coruñesa. "No es amarilla en ningún caso. Podemos discutir que sea penalti o no, pero en ningún momento intenta tirarse", indicó Hidalgo a la conclusión del duelo en el Nuevo Mirandilla.

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El otro sancionado y el resto de apercibidos

El club coruñés, que llegaba al partido con siete apercibidos, pierde de momento al 10 y a Lucas Noubi. Quagliata, Villares, Luismi Cruz, Mulattieri, José Ángel y Ximo Navarro son el resto de futbolistas amenazados.