El Deportivo se agarra a la historia: los antecedentes en Segunda que proyectan su ascenso a Primera

El Deportivo encara la recta final de temporada dependiendo de sí mismo. Es una realidad palpable, patente, ilusionante. Mientras el equipo dirigido por Antonio Hidalgo se conjura para recibir al Andorra el próximo domingo, su afición empieza a ocupar los balcones con banderas y bufandas, y aguarda impaciente la llegada de la antepenúltima jornada de Segunda División. Es inevitable hacer cuentas. En la calle, en el trabajo, en el gimnasio o en los bares. No se habla ya de otra cosa en A Coruña. Y la historia está de su lado. En las últimas 15 temporadas, desde que está vigente el actual formato de ascenso a Primera con dos plazas directas y una por promoción, 27 de los 30 equipos que llegaron al momento actual entre los dos primeros clasificados lograron sostener su zona de privilegio. El Almería, con los mismos puntos que los blanquiazules, buscará ir en contra de la estadística. Los indálicos ya se quedaron por el camino una vez bajo esta fórmula.

Diez partidos sin perder, con seis triunfos y cuatro empates, colocan al conjunto coruñés en una posición privilegiada a falta de tres jornadas para el final de campeonato. El Deportivo está donde hubiese firmado estar a principio de curso: peleando por subir a Primera División y dependiendo de sí mismo. Por delante, Andorra, Valladolid y Las Palmas pondrán a prueba la madurez y la resiliencia blanquiazul. Todos lo desean, todos lo quieren más que nada, pero solo Racing y Dépor dependen de sus actuaciones sobre el campo. Y eso, a estas alturas, dice mucho.

En la temporada 2010-2011, la Segunda División estrenó formato: dos ascensos directos y uno a través de play off. La competición ganó emoción, igualdad y un mes más de competición. Agonía para los participantes, disfrute para el espectador. La única vez que el Dépor pisó dicha promoción, acabó en un infausto recuerdo. Para ascender, dice la historia reciente blanquiazul, el equipo coruñés debe hacerlo de forma directa.

Y es la historia, la estadística, la que precisamente ahora se pone del lado deportivista. En aquel curso 10-11, el Real Betis y el Rayo Vallecano llegaron a la jornada 39 con 76 y 73 puntos. Los madrileños, segundos, sumaban nueve puntos de ventaja sobre el Elche. Acabó con ocho de margen sobre el Barça B y diez por encima de los ilicitanos, consolidando su ascenso a Primera División. Desde entonces, ha sido prácticamente una constante: 27 de los 30 equipos que llegaron al final en las dos primeras posiciones, lograron ascender. Entre los segundos llegan las tres salvedades: solo el Girona de la 14-15, y el Eibar (21-22 y 22-23) perdieron su ventaja. En el caso de los gerundenses, tras sumar siete de los últimos nueve puntos, acabaron con los mismos 82 que tenía el Sporting de Gijón, pero los asturianos ganaban en el golaveraje particular. En la actualidad, el Dépor se lo tiene ganado al Almería. Años después, los eibarreses pasaron 74 (y dos de diferencia) a 80, quedándose fuera por uno ante el Almería y Valladolid, ambos con 81. Un curso más tarde, fue incluso más cruel: de 67 a 72 puntos, quedándose fuera por la diferencia particular ante Las Palmas.

Cádiz - Deportivo / Fernando Fernandez

Dos precedentes en la igualdad de puntos entre segundo y tercero

En los años de estreno del formato sucedió algo difícil de ver: segundo y tercero llegaron a la jornada 39 igualados a puntos. En la temporada 11-12, fue el Celta, con 78, los mismos que el Real Valladolid. Los celestes acabaron con 85 y logrando la subida después de una gran carrera a tres bandas ganada, precisamente, por el Dépor, que cerró el curso con 91 puntos, récord histórico, bajo el mando de José Luis Oltra.

José Luis Oltra, aupado por Bodipo, durante el ascenso a Primera de 2012 / Carlos Pardellas

Una temporada después, el Villarreal vivió la misma situación. Llegó igualado a puntos con el Almería. Los indálicos ya vivieron esta situación y acabó con felicidad groguet. El equipo castellonense hizo nueve puntos de nueve posibles y acabó la temporada con 77, logrando el ascenso con tres de ventaja. Son los dos únicos antecedentes similares a lo que está viviendo actualmente el cuadro coruñés.

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El Deportivo ha sido partícipe en el pasado para completar esta estadística. En los ascensos de las temporadas 11-12 y 13-14 llegó a este tramo de temporada como primer clasificado. Con Oltra, con 85 puntos que terminaron siendo 91; con Fernando Vázquez, 66 puntos que acabaron siendo 69 y una segunda plaza, a tres de diferencia del tercer clasificado. Los puntos que ha cosechado Antonio Hidalgo hasta ahora hubiesen servido para promocionar hace doce años. También en la 16-17 (lo hizo el Girona con 70), o en la 19-20 (lo logró el Cádiz con 69). No le bastarán a un Dépor obligado a seguir ganando hasta el final.