El Deportivo inscribe en el Registro Mercantil el cambio estatutario por el que su sede social pasa al estadio de Riazor

El Deportivo abandonó el pasado mes de febrero de 2025 la sede de la plaza de Pontevedra para centrar casi toda su actividad en Abegondo. Aun así, desde el club coruñés remarcaron en su día que la sede de social pasaría al estadio de Riazor, donde aún se mantienen unos cuantos empleados, para conservar el anclaje con la ciudad en la que nació hace 120 años. Pero el cambio no se hizo efectivo a nivel registral hasta el pasado viernes 8 de mayo cuando apareció publicado en el BORME (Boletín oficial del Registro Mercantil) que el Real Club Deportivo de la Coruña SAD modificaba el artículo 3 de sus estatutos, por el que opera un «cambio de domicilio social», pasando a estar ahora en «la calle Manuel Murguía, s/n, estadio Abanca Riazor, 15004, A Coruña».

Retirada de los murales

Hace una semana el Deportivo decidió retirar las dos obras que decoraban la fachada de su antigua sede situada en la Plaza de Pontevedra y que, en el futuro, formarán parte del museo del club. La entidad blanquiazul se despidió hace un año de la que había sido su sede desde 1972, unas oficinas el primer piso del nº 19 de la Plaza de Pontevedra donadas por Pedro Barrié de la Maza a principios de los 70. El club, tras el crecimiento de los últimos años, dio el paso a tener prácticamente toda su actividad en Abegondo, a excepción de la que queda en Riazor. El pasado lunes operarios realizaron tareas para quitar el mural de la sede social, una franja cerámica obra de Francisco Creo Rodríguez que ha formado parte de la historia visual del club y de la ciudad.

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Un pedazo de la historia de la entidad blanquiazul se despide de su lugar de origen. El Deportivo tomó la decisión de retirar los dos murales situados en la fachada de las antiguas oficinas de la Plaza de Pontevedra. Fuentes del club indican que se llevarán al depósito del museo para ser tratadas y restauradas. Posteriormente, se incluirán entre las piezas de exposición del museo, donde le buscarán un espacio adecuado para que formen parte de la herencia y todos los deportivistas puedan verlo y recordarlo.