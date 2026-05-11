Ya hay horario para el Valladolid-Deportivo de la penúltima jornada de Segunda División: será el domingo por la tarde

La afición del Deportivo, siempre lanzada a la carretera, está atenta a los horarios que va anunciando LaLiga en los partidos a domicilio. No es, ni mucho menos, un partido más el encuentro ante el Valladolid en el Nuevo Zorrilla de la penúltima jornada de Segunda División, de la Liga Hypermotion. El equipo coruñés se juega el ascenso directo en ese encuentro e incluso podría ascender en estadio con una serie de resultados que se tienen que dar en la jornada previa (Dépor-Andorra y Almería-Las Palmas) y en esa misma fecha. Pues los aficionados blanquiazules ya saben que el encuentro será el domingo a las 18.30 horas y tendrá en directo las cámaras de la Liga Hypermotion TV.

Será una jornada unificada, ya que de momento todos los equipos, aunque sea de manera remota, siguen con algo en juego. LaLiga se reserva el derecho a modificar los horarios tras la antepenúltima jornada para sacar de ese horario único a los que equipos que ya hayan conseguido sus objetivos o que ya hayan descendido. Parece poco probable en el caso del Dépor, porque se estará jugando algo sí o sí en todos los partidos, ya sea ascenso directo o posición en el play off.

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Desplazamiento

Más allá de que el Dépor pudiese ascender o no en Pucela, se espera un desplazamiento masivo a tierras castellanas por la proximidad y porque el equipo se la estará jugando ante un club que ya está salvado y que no tendrá mucho tirón entre sus aficionados. Es probable que haya un buen contingente de entradas para los deportivistas.