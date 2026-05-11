Isaac Fouto, ante los insultos de una parte de Riazor: "Como si yo tuviera la culpa de que bajara el Dépor..."

El periodista Isaac Fouto, que es una de las caras de la retransmisiones de LaLiga TV en los partidos de Segunda División, dio su parecer en el podcast Línea de Cal sobre los insultos que recibe cada vez que acude al estadio coruñés de una parte de la grada, unos hechos que son reflejados siempre por el informador de LaLiga y que propone para sanción. "En este me insultaron a mí, cachondos", le dice a los presentadores del programa emitido por internet cuando le muestran uno de los relatorios de la patronal. "Cada vez que voy a hacer un partido a Riazor, los ultras del Dépor me lo cantan... Por la movida aquella que hubo con el Fuenlabrada en la pandemia (descenso a Segunda en 2020) que me echan la culpa, como si yo tuviera la culpa de que bajara el Dépor", razona.

"¡Qué voy a provocar!", avisa: "Es más, estoy en el partido y ni escucho porque yo estoy en la retransmisión. Cuando voy a mear, me dice el director de la Liga: 'Te han insultado otra vez'. y yo: 'Pues, bueno, otra vez más'. En el campo no lo escuchas porque son 200. Yo estoy a pie de campo en la parte contraria de donde está su fondo. Tú estás en la retransmisión y escuchas si canta un estadio entero, pero si son 200 ultras, no. He ido a tres partidos y en los tres me han insultado, pero no lo escuchado, me he enterado al descanso porque me lo ha dicho el de LaLiga o porque lo he visto publicado. En directo no me he enterado nunca"

La primera ocasión

LaLiga denunció el pasado mes de marzo ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia varios cánticos que se escucharon en Riazor durante el partido entre el Deportivo y Granada. En concreto, resalta cánticos contra Isaac Fouto, un futbolista del conjunto visitante y el árbitro, Carlos Muñiz Muñoz, a lo largo del encuentro.

El escrito de la patronal menciona cuatro cánticos, entre el minuto 11 y el 13, contra Isaac Fouto, periodista que participó en la retransmisión de LaLiga Hypermotion TV a pie de campo al que la afición deportivista señala por alinearse con LaLiga en el caso Fuenlabrada. Entre las frases denunciadas se reflejan "Fouto, muérete", "Isaac Fouto, hijo de puta" y "Fouto, cabrón, fuera de Riazor".

En el resto del encuentro se anotaron otras tres incidencias, todas puntualizadas y localizadas por LaLiga en el fondo Marathón inferior. La primera fue en el minuto 37, en un cántico expreso contra el Celta. La segunda fue en el minuto 58, cuando denuncian que se entonó "písalo, písalo" a coro cuando un jugador del Granada se encontraba tendido en el césped. El último, en el minuto 62, se centra en un clamor contra el árbitro, en disconformidad por una de sus decisiones.

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Isaac Fouto regresó posteriormente a Riazor a retransmitir dos partidos más.