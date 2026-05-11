Manuel Vázquez, representante del Concello de A Coruña en el I Foro Social del Deportivo

El concejal de Deportes del Concello de A Coruña, Manuel Vázquez, será el representante del Ayuntamiento en la primera reunión del martes del Foro Social del Deportivo, «una nueva iniciativa» del club que tiene por «objetivo crear un espacio oficial, estable y participativo de encuentro entre la entidad y su masa social», según cuenta en su web. Es un nuevo órgano en el que habrá representación del club, del Concello de A Coruña, de las peñas y de abonados de todas las gradas. En un principio, se reunirá en Riazor cada tres meses.