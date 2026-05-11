Mauro Valeiro, la perla juvenil del Deportivo, jugará la Eurocopa sub 17 con España

Mauro Valeiro ha sido convocado con la selección española para disputar la Eurocopa sub 17, que se celebra en Estonia entre el 25 de mayo y el siete de junio. La rojita busca su cuarta corona continental, casi una década después de la última. El coruñés ha sido citado entre los 20 convocados tras haber sido un fijo en las últimas listas y dejar detalles de su calidad. La concentración arrancará el 15 de mayo.

Sergio García, el que fuera delantero del Espanyol, comanda una lista de 20 jugadores que pelearán por ganar la fase final del Europeo sub 17. España debutará el 25 de mayo ante Estonia, la anfitriona, en el Lilleküla Staadion de Tallin (19.00). Encuadrada en el Grupo A, se medirá también a Bélgica, el 28 de mayo a las 13.30 en Rakvere; y acabará la primera fase ante Croacia, en el mismo estadio, el 31 de mayo a las 13.30. El Grupo B lo componen Dinamarca, Italia, Francia y Montenegro.

Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a las semifinales, programadas para el 4 de junio. La pelea por el título será el 7 de junio. Toda la fase final se disputa en Tallin.