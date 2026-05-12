Bil Nsongo, la mejor irrupción en el Deportivo de un 9 del Fabril en la era moderna

El Deportivo, como buen candidato al ascenso directo, ha exprimido al máximo todo el talento que tiene a su disposición. Con altos y bajos o con futbolistas en el foco o lejos de él, el poder del grupo ha ido prevaleciendo para que el proyecto coruñés se encuentre segundo en la tabla a falta de tres jornadas y dependa de sí mismo. Una parte, y no menor, de esa pujanza del grupo de Antonio Hidalgo se debe a la irrupción de dos fabrilistas, dos valores de la cantera, con el dorsal más allá del 25, que están siendo capitales, sobre todo un Bil Nsongo que se acerca ya a la barrera de los 1.000 minutos. El camerunés se ha convertido en la mejor irrupción goleadora llegada desde el Fabril durante la temporada en su era moderna, desde 1991. Nadie ha metido más en menos tiempo que él.

Desde que debutó precisamente ante el Andorra el pasado 20 de diciembre, sus cuatro goles le colocan en el pelotón de delanteros del Deportivo, a pesar de que ha jugado menos que ellos. Destacado en esta clasificación está Zaka con diez y le siguen a distancia Stoichkov con cinco, gracias a ese zurdado de Cádiz; y Mulattieri, con cuatro. El holandés está cerca de los 1.400 minutos, el gaditano se va hasta los 1.465 y ya baja el protagonismo con los 1.104 del italiano y los 758 del canterano.

Ese repoker de goles solo lo consiguió en los últimos 35 años un delantero como Noel López con dorsal del Fabril en el ejercicio 2021-22. Eso sí, el delantero de Silleda lo logró en Primera RFEF en 917 minutos, una cuota un tanto superior a la que ha disfrutado el camerunés en esta liga de Segunda División. Le siguen en esta particular clasificación futbolistas como Lassad Nouioui o David Fernández Miramontes que lograron tres tantos en las campañas 2008-09 y 1995-96. Con dos dianas aparece Xisco en la 2004-05 a las órdenes de Javier Irureta. Un año después, ya con Joaquín Caparrós, hizo otro tanto, la misma cuota a la que llegaron Adri Castro, en la 2020-21, Martín Ochoa, en la 23-24, y Maikel y Carlos García Becerra, en el 97-98.

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Un techo no adivinable

Bil Nsongo acumula ya ocho partidos como titular en la punta de ataque del Deportivo, algo inimaginable cuando el pasado verano tampoco estaba del todo clara su continuidad en el club coruñés, tal y como reconoció el director del fútbol formativo, Ismael Arilla. Todas las partes hicieron un esfuerzo para que siguiese en el Deportivo, apoyados en el deseo del jugador y en esos brotes verdes que se apreciaban en Abegondo. Tenían entre manos a un futbolista que, más allá de su nivel, contaba con una capacidad más que notable para progresar a pasos agigantados. Así, tras firmar hasta 2027 con opción a dos temporadas más, pasó de estar a la sombra de Kevin Sánchez en el pasado ejercicio a hacerse con la titularidad y marcar doce goles con el Fabril hasta aporrear las puertas del primer equipo, presentar sus credenciales en la Copa del Rey y asaltar un puesto con los mayores que no tenía dueño. Zaka es mejor revulsivo que titular, Stoichkov ha actuado como segundo punta y Mulattieri no ha demostrado jerarquía en las oportunidades que ha tenido. Bil hace historia. El Dépor, con el paso de los meses, ha intensificado su apuesta por el camerunés al comprar un 25% más de su pase, hasta poseer ya un 85%. Bil ya es patrimonio del club y su sitio es el estadio de Riazor.