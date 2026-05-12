El CTA, tras la mano del Almería en el área del Burgos: "Es correcta la actuación del VAR. El colegiado erró al mantener la decisión inicial, debía haberse señalado penalti"

El CTA, a veces en una línea divergente y en otras coincidente con la sala VOR o los colegiados de campo, hizo público su programa Tiempo de Análisis en Youtube en el que disecciona algunas jugadas que considera objeto de polémica, con las que puede dar un toque a cualquiera de los actores implicados o hacer progresar al colectivo. Una de las acciones en la que más se detuvo fue en la mano en el área del Almería que no fue señalada como penalti para el Burgos, a pesar de que desde Las Rozas se le requirió al juez de la contienda que la revisase en el monitor. Podía haber supuesto el 1-0 al Burgos y la vida ahora mismo sería mucho diferente para un Deportivo y un deportivismo que aún se considera maltratado después de la pena máxima marcada una semana antes a Eddahchouri ante el Leganés.

"El CTA considera que la mano es punible considerando correcta la intervención del VAR al recomendar la revisión. El colegiado erró al mantener la decisión inicial; debía haberse señalado penalti. El CTA destaca aplicar este criterio para garantizar coherencia en jugadas complejas", concluye y avisa de cara al futuro. Fue una de las acciones en las que más se detuvo en ese repaso semanal que hace a Primera, Segunda y Liga F. Fue detallada la argumentación en un lance en el que se ve que el CTA tiene ganas de marcar una línea de cara al futuro: "Después de revisar la jugada el colegiado decide mantener la decisión inicial y no conceder penalti. Según las reglas del juego, se considerara infracción cuando un jugador toque el balón con el brazo o la mano estando esta en una posición antinatural, cuando el cuerpo ocupa un espacio mayor al de su movimiento natural. El hecho de colocar el brazo en dicha posición implica que el jugador asume un riesgo porque aumenta la probabilidad de que el balón impacte en él. También resulta relevante valor la distancia de la que llega el balón y si el contacto es o no inesperado. El brazo del defensor se encuentra en una posición antinatural ocupando un espacio indebido. El balón llega desde una distancia suficiente y no lo hace de forma sobrevenida, lo que permite al jugador anticipar la acción. El jugador, al mantener el brazo extendido, asume un riesgo claro y evitable, siendo este uno de los elementos determinantes para considerar la mano como punible. Esta jugada guarda una clara similitud con una jugada tratada en la jornada 15 en Tiempo de Revisión, entre el Alavés y la Real Sociedad".

Posible penalti a Antoñito

Hubo dos lances con cierta polémica en el Cádiz-Deportivo, aunque ninguno tuvo incidencia en el resultado de ese encuentro. El CTA, en su programa, analiza una caída en el área de Antoñito, pero no hace lo mismo con una jugada de Yeremay que sigue el mismo patrón, por la que el canario vio una amonestación que le hace ser, de momento, baja ante el Andorra y que ha merecido, a juicio del club coruñés, haber enviado unas alegaciones al acta redactada por Arcediano Monescillo. El Comité Técnico cree que el colegiado acertó en su decisión con el delantero cadista, ya que "no existe relación de causa-efecto suficiente, es una acción de contacto de fútbol, por lo tanto, el árbitro toma la decisión correcta".