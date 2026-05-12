El Dépor hará una consulta vinculante a sus abonados para cerrar el cambio del nombre del club para adecuarlo al topónimo: será Deportivo da Coruña

El Deportivo celebró su I Foro Social en el estadio de Riazor en el que reunió a representantes de su masa social y de la propia entidad con miembros del Concello de A Coruña, como el concejal Manuel Vázquez. Además de fomentar el diálogo y escuchar al deportivismo, el club les comunicó que dará voz a los abonados para cerrar el cambio del nombre del Deportivo para adecuarlo al topónimo, una modificación que tiene perfilada y para la que buscará un último refrendo. El Deportivo admite en la nota de la reunión que "trasladó a los asistentes que realizará antes de finalizar la temporada una consulta vinculante dirigida a los abonados y abonadas del club sobre el topónimo oficial que debe acompañar a la denominación de la entidad". Advierte, además, que "ofrecerá más información sobre el procedimiento y el desarrollo de la votación en fechas próximas a su celebración".

Hay más novedades que ya conoce la masa social, entre ellas que trabaja en la composición de un nuevo himno, algo que ya había consultado al deportivismo en una encuesta que realizó a finales de 2025: "En el marco de este 120 aniversario, el RC Deportivo trasladó la Iniciativa Historias Deportivistas, la campaña '1906 nos une', la organización de un torneo de fútbol de aficionados, la celebración de un encuentro mundial de peñas, el desarrollo del 'Camino de las Estrellas', así como la creación de un posible himno y un festival de música".

Noticias relacionadas

La vocación del encuentro

El Dépor considera que el I Foro Social "nace con la vocación de consolidarse como un espacio estable de conversación, reflexión y construcción conjunta entre el club y su comunidad social" y que el encuentro permitió "intercambiar impresiones sobre diferentes ámbitos relacionados con el futuro de la entidad, el fortalecimiento del vínculo con la afición y el papel social e identitario que el Deportivo desempeña dentro de la ciudad y de Galicia".