El VAR castiga al Dépor y eleva a Racing de Santander y Almería

El programa Tiempo de Revisión, impulsado por el CTA, volvió a poner de manifiesto que, en una intervención del VAR, el Almería había salido beneficiado (aunque en este caso el responsable fue el colegiado por no atender a la sala VOR), algo que no es la primera vez que ocurre y que choca con lo que ha sucedido con el Dépor, de manera reciente en el lance de Zaka ante el Leganés. Y es que el club coruñés ha sido perjudicado desde Las Rozas hasta seis veces (una de ellas la mano de Quagliata en Burgos en un lance que generó mucha polémica), cuando son tres las ocasiones que le ha favorecido. El doble en contra. Nadie tiene peor incidencia negativa en la categoría, salvo el Córdoba. El Dépor ve como únicamente Burgos y Mirandés han sido beneficiados en menos ocasiones. Un cóctel que coge fuerza, por comparación, con los otros dos implicados en el ascenso directo. El Almería, además, ha visto como el colegiado de VAR López Toca aparece relacionado con 4 de los 13 penaltis a favor a los rojiblancos. La árbitra de campo Huerta de Aza ha dirigido un duelo a cada uno de los contrincantes con cinco acciones favorables a Almería y Racing.

«El CTA ve la mano punible considerando correcta la intervención del VAR al recomendar la revisión. El colegiado erró al mantener la decisión inicial; debía haberse señalado penalti. El CTA destaca aplicar este criterio para garantizar coherencia en jugadas complejas», concluye sobre la mano del Burgos-Almería que no fue señalada: «Después de revisar la jugada el colegiado decide mantener la decisión y no conceder penalti. Según las reglas, se considerará infracción cuando un jugador toque el balón con el brazo o la mano estando esta en una posición antinatural, cuando el cuerpo ocupa un espacio mayor al de su movimiento natural. Colocar el brazo en dicha posición implica que asume un riesgo porque aumenta la probabilidad de que el balón impacte en él. Resulta relevante valorar la distancia de la que llega el balón y si el contacto es o no inesperado. El brazo se encuentra en una posición antinatural ocupando espacio indebido. Llega desde una distancia suficiente y no lo hace de forma sobrevenida, lo que permite anticipar la acción. Al mantener el brazo extendido, asume un riesgo claro y evitable, siendo un elemento determinante».