594 entradas para la afición del Deportivo en Valladolid y en unos días pueden salir más a la venta
El club pucelano está pendiente del sistema de despacho de tickets para el resto de gradas para acordarlo con la Delegación del Gobierno al ser declarado de Alto Riesgo
El Deportivo entra en la zona caliente de la temporada, en la que depende de sí mismo para ascender y, según los resultados ante el Andorra o en el Almería-Las Palmas, el primer match ball para asaltar Primera División podría llegar en diez días en el partido ante el Valladolid. La afición blanquiazul estaba ansiosa ante las entradas que enviaría el club pucelano para este encuentro y, de momento, son 600. El Deportivo ya ha activado la prereserva de localidades hasta el sábado 16 a las 21.00 horas. De este contingente de tickets, "594 entradas", un "40% serán gestionadas y vendidas pola Federación de Peñas (238), y el resto através del club (356)". Las localidades estarán limitadas a dos por abonado con un precio de 25 euros. La gestión, en la web reservas.rcdeportivo.es. Si hay más peticiones que billetes disponibles, algo que se da por sentado, habrá sorteo. Se podrán retirar desde el día 19.
El Valladolid, por su parte, está a la espera de concretar si es posible vender más entradas de un estadio que, por la propia afluencia de sus aficionados, van a estar lejos del lleno, con lo que habrá asientos disponibles. El duelo fue declarado por el Ministerio de Interior como encuentro de Alto Riesgo y la entidad blanquivioleta está a la espera de acordar con la Delegación del Gobierno si puede vender más billetes a la afición visitante y en qué condiciones: si habrá preferencia para sus socios o si habrá alguna zona del campos que quede vendada por seguridad. En los primeros días de la próxima semana habrá novedades. Hay que recordar que hace 13 años, con Fernando Vázquez en el banquillo y en un encuentro clave para salvación, se fueron hasta el Nuevo Zorrilla 6.000 seguidores del Deportivo.
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