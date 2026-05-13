Adecuar el nombre del Deportivo al topónimo oficial, el tema central en el Foro Social

El Deportivo, en las últimas semanas de LaLiga y de cara a la celebración del 120 aniversario, decidió lanzar su primer I Foro Social con la idea de dialogar con su masa social, contarles qué planea y saber qué piensan. A partir de las 18.00 horas del martes se pasaron por el estadio de Riazor una docena de citados entre los que estaban emisarios del propio club, de la Fundación, el concejal Manuel Vázquez, ex directivos de etapas recientes de la entidad, el presidente de los veteranos y representantes de la Federación de Peñas y de los grupos más destacados del fondo de animación de Marathón, entre otros. Una primera toma de contacto y mucho contenido durante dos horas de una charla fluida e interesante, que fue agradecida por los asistentes, y que tuvo un tema estrella: la adaptación del nombre del club al topónimo oficial.

El Deportivo les informó de que sus planes pasan por hacer un especie de referéndum, que será vía online aprovechando las capacidades tecnológicas de la nueva web y de la nueva app, como último refrendo de una modificación que lleva meses decidido a emprender. Afrontar o no ese cambio del nombre (la primera vez en 85 años) para adecuarlo a su formato oficial centró gran parte de la conversación y hubo unanimidad entre los asistentes en que el camino a seguir es el de asumir el cambio y llevarlo acabo. Es el sentir que palpan entre la mayoría de la afición deportivista y es una marea proclive al cambio que se vio reflejada también en la encuesta online que le envió el Deportivo a sus socios en el pasado mes de noviembre de 2025.

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Más medidas

El club les hizo partícipes de más medidas que llevará acabo durante este año del 120 aniversario, que tendrá como día estrella el próximo 8 de diciembre. Reuniones de peñas, un festival de música o la creación de un himno fueron algunas de las iniciativas que les deslizaron. Esta última fue muy bien acogida entre los asistentes, que animaron al club a que busque la pieza audiovisual adecuada que fomente la unión y la activación de la masa social en el arranque de los partidos en Riazor. La reuniones está previsto que sean cada tres meses, pero la próxima puede producirse antes.