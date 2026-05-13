Competición atiende las alegaciones del Deportivo y queda sin efecto la amarilla a Yeremay: podrá jugar ante el Andorra: "Las imágenes permiten desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral"

Ha salido cara. El Deportivo envió alegaciones al acta con pruebas fotográficas y videográficas para dejar sin efecto la tarjeta amarilla que vio Yeremay ante el Cádiz que le abocaba a no jugar frente ante el Andorra al cumplir ciclo de amonestaciones. Competición ha fallado a su favor dejando sin efecto la amonestación, con lo que estará a disposición de Antonio Hidalgo en el duelo de este domingo, clave en la lucha del club coruñés pàara ascender a Primera División.

Competición, en su resolución, considera que, "tras el visionado de las imágenes aportadas por el club alegante (el Deportivo)", considera que "las mismas permiten desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral, al apreciarse de forma clara la existencia de un contacto entre el jugador defensor y el futbolista amonestado". Cree que por tal motivo "no puede mantenerse la afirmación contenida en el acta arbitral relativa a que el jugador 'se dejó caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de infracción', toda vez que concurre un contacto efectivo previo entre ambos futbolistas". En este contexto, puntualiza que, "aun cuando corresponda al árbitro, desde el privilegiado prisma de la inmediación, valorar las acciones del juego y determinar la relevancia o intensidad de los contactos producidos entre jugadores, lo cierto es que, en el presente supuesto, las imágenes aportadas evidencian la existencia de un contacto real y objetivo con el jugador amonestado, de lo que cabe inferir que este no simula íntegramente ser objeto de infracción, tal y como se refleja en el acta arbitral".

Competición, con todos los elementos encima de la mesa, "aprecia la concurrencia de un error material manifiesto en la descripción arbitral de los hechos, en los términos exigidos por el referido artículo 27 del Código Disciplinario de la RFEF y por la reiterada doctrina de los órganos disciplinarios federativos y del Tribunal Administrativo del Deporte". No entra en si "la acción objeto de controversia pudiera haber sido merecedora, en su caso, de algún otro tipo de valoración técnica o incluso disciplinaria distinta, de no haber apreciado el colegiado la controvertida simulación atribuida al jugador amonestado", pero acuerda "estimar las alegaciones formuladas por el Real Club Deportivo y dejar sin efectos disciplinarios la amonestación impugnada, así como todas las consecuencias derivadas de la misma".

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Los apercibidos

Así Yeremay vuelve a tener cuatro amarillas y se suma al contingente de apercibidos que forman también Giacomo Quagliata, Diego Villares, Luismi Cruz, Samuele Mulattieri, José Ángel Jurado y Ximo Navarro. Noubi sí será baja.