El Deportivo, recibido y bendecido en el Vaticano por el Papa León XVI

Una expedición del Dépor, encabezada por el consejero Massimo Benassi y en la que estaban integrados el director financiero Paulo Dinis y los jugadores del Dépor y del Dépor Abanca David Mella y Millene Cabral, acompañados por el padre Yeray Fariñas, tal y como revela el club en su web, fueron recibidos en El Vaticano por el Papa León XVI, una acción que el club enmarca dentro de las celebraciones por el 120 aniversario. La audiencia ya había sido solicitado en noviembre y ahora se pudo llevar acabo. El pontífice bendijo al Dépor de cara al final de liga y recibió una figura de la Virgen del Rosario y una camiseta del Dépor serigrafiada con su nombre.