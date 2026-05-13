Los «sueños» de «Primera» de Bil Nsongo, el mejor del mes de abril en el Deportivo
Recogió el premio, junto a Paula Gutiérrez, la más destacada del Dépor Abanca en el mismo periodo
Bil Nsongo es ahora mismo el delantero titular de un Deportivo que depende de sí mismo para ascender a Primera a falta de tres jornadas y acaba de recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del equipo en el mes de abril. Su situación era inimaginable hace meses, pero él quiere más: «Sueño con jugar en Primera el año que viene y creo en mis compañeros. Doy gracias a Dios y quiero seguir. Estoy muy contento (por el premio), voy a trabajar para ayudar el equipo. Es un trofeo de todo el equipo. Estamos preparados para hacer un buen trabajo. En la ida perdimos con el Andorra y ahora, en casa, la afición con nosotros», relata quien recogió el premio junto a Paula Gutiérrez, elegida mejor del Dépor Abanca en el mismo periodo de tiempo.
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