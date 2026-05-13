Los «sueños» de «Primera» de Bil Nsongo, el mejor del mes de abril en el Deportivo

Bil Nsongo es ahora mismo el delantero titular de un Deportivo que depende de sí mismo para ascender a Primera a falta de tres jornadas y acaba de recibir el premio Estrella Galicia al mejor jugador del equipo en el mes de abril. Su situación era inimaginable hace meses, pero él quiere más: «Sueño con jugar en Primera el año que viene y creo en mis compañeros. Doy gracias a Dios y quiero seguir. Estoy muy contento (por el premio), voy a trabajar para ayudar el equipo. Es un trofeo de todo el equipo. Estamos preparados para hacer un buen trabajo. En la ida perdimos con el Andorra y ahora, en casa, la afición con nosotros», relata quien recogió el premio junto a Paula Gutiérrez, elegida mejor del Dépor Abanca en el mismo periodo de tiempo.