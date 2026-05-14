Antonio Hidalgo flirtea con el once tipo en el Deportivo: solo tiene dos cabos sueltos
La irrupción de Ximo Navarro y Bil y adelantar a Altimira hicieron encajar el puzle en casi todas sus piezas
Pocos entrenadores han sido más amigos de los matices, de mover el banquillo, de meter en la nevera y recuperar a jugadores que Antonio Hidalgo. Es innegable que ha conseguido que casi toda la plantilla llegue activada al final de campeonato con esas pinceladas en los onces titulares, con esas rotaciones. Todo desde una supuesta y engañosa inestabilidad que ha generado una alta competitividad. Raro es el partido en el que los mismos once futbolistas se ganan el derecho a repetir de inicio el fin de semana siguiente, aunque también han jugado en su contra lesiones y sanciones. Eso sí, por mucho que su afán de perfeccionismo y análisis le llevase a las pequeñas modificaciones o a las correcciones, el técnico de Canovelles ha ido claudicando y conformando una guardia pretoriana, lo más cercano a un once tipo en los diez meses que lleva en A Coruña: nueve futbolistas inamovibles y dos cabos sueltos que no termina de fijar.
Un problema generó una oportunidad y es que la lesión de David Mella obligó a que se reinventarse. Para que el equipo fuese lo más orgánico posible ideó darle entrada a un Ximo Navarro que llevaba unas pocas semanas en el banquillo y adelantar la posición de un Altimira que se ha consolidado como extremo, a pesar de llegar como lateral a A Coruña. Todo empezó a fluir, como ocurre siempre con el andaluz. Este movimiento le dio estabilidad al equipo y le hizo abrir campo por la derecha para equilibrarse con las subidas de Quagliata y el juego para dentro que han hecho en el costado zurdo tanto Luismi como un Yeremay que ya está de vuelta. A partir de ahí, con Mario Soriano en la base de la jugada y Luismi en el enganche, empezó a encajar el puzle ofensivo que reforzarían a algunas piezas ya consolidadas, como Álvaro Ferllo en la portería o Miguel Loureiro y el italiano en defensa. La guinda fue el desembarco de Bil Nsongo, que resolvió con todas sus virtudes, esa incapacidad que han demostrado durante toda la temporada Eddahchouri, Mulattieri o Stoichkov para hacerse con el puesto. El holandés, porque funciona mejor como revulsivo; el italiano, porque le han faltado definición y peso en el juego de ataque cuando ha sido escogido; y el gaditano, porque ha sido requerido por Hidalgo en labores de segunda línea. El camerunés, por su parte, ha tenido facilidad para dar continuidad al juego, algo que suma a esos cuatro tantos que lleva.
Bil logró cerrar el círculo en ataque, pero no el once titular, porque en el centro de la defensa y en la media, junto a Mario Soriano, sigue habiendo dos vacantes. Diego Villares y Riki se han ido alternando en la manija del centro del campo, aunque en los últimos partidos el capitán parece haberse puesto por delante, por tan solo un cuerpo. En la defensa está todo más abierto. Lucas Noubi, quien este fin de semana será baja por sanción, se estaba jugando el puesto con Dani Barcia, pero en Cádiz el entrenador le dio la alternativa a Arnau Comas, quien respondió y es el mejor colocado ahora para acompañar a Loureiro ante el Andorra. Los matices de Hidalgo, cada vez menos.
- El hogar de las focas del Aquarium Finisterrae de A Coruña, en peligro de ser 'inviable' por las filtraciones: el Concello reparará el muro
- Oleiros aprueba la urbanización de los terrenos de la finca Las Cadenas
- Los feriantes de A Coruña, disconformes con la nueva intermodal de A Sardiñeira: 'Somos los más perjudicados de la reforma
- Los 10 mejores restaurantes de A Coruña según la Guía Macarfi: del rey del arroz al mejor flan de Galicia
- La Autoridad Portuaria de Ferrol deberá indemnizar al alcalde de Miño por 'degradarlo' profesionalmente
- El Dépor hará una consulta vinculante a sus abonados para cerrar el cambio del nombre del club para adecuarlo al topónimo: será Deportivo da Coruña
- El aeropuerto de A Coruña demuestra que tiene margen para crecer tras absorber vuelos de Santiago: 'Se puede, pero hacen falta obras urgentes
- La antigua sede de Telefónica en A Coruña será un equipamiento público