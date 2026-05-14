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A Coruña se tiñe de blanquiazul con la esperanza de un ascenso del Deportivo

Toldos en los locales de hostelería, banderines en las farolas, telas en las ventanas...

Toldo blanquiazul de uno de los bares de Riazor.

Toldo blanquiazul de uno de los bares de Riazor. / CASTELEIRO

RAC

A Coruña y el deportivismo no se cansan de empujar a su equipo y la última muestra es cómo va cuajando esa campaña que se ha impulsado desde todos los estamentos para que la ciudad se tiña de blanquiazul con banderas en las casas, en las calles y en los locales de hostelería. El llamamiento llegó justo al acabar el partido ante el Cádiz por parte de la Federación de Peñas Deportivistas y por grupos de animación del fondo de Marathón, como los Riazor Blues. Desde el Concello de A Coruña y Estrella Galicia han cogido el guante y han lanzado una campaña por la que se empiezan a ver banderines en muchas farolas de la ciudad o toldos renovados en los locales de hostelería de los aledaños de Riazor. Aún quedan tres días para el encuentro ante el Andorra, pero la ciudad empieza a coger temperatura. El equipo aún no puede ascender en ese choque, pero la grada se prepara para no bajar el ritmo en ese esprint final.

"Ventás, balcóns e rúas petadas de branquiazul. Prepara a túa tea ou bandeira e imos tinguir de sentimiento deportivista ata o último rincón da cidade, da túa casa, da túa vila, do teu pobo. Quedan soamente 3 semanas para dalo todo, mar e terra da mesma cor", apuntaba la Federación de Peñas Blanquiazules en una publicación de hace unos días en redes sociales. No se quedará ahí porque habrá recibimiento al equipo antes del encuentro del domingo y se prepara para una invasión a Valladolid que debe ser completada con más entradas puestas a la venta por parte del equipo castellano.

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