Dipanda, más pólvora para el trabajo diario de Hidalgo en el Deportivo
Más pólvora. El Deportivo, a diferencia de otros equipos de la categoría, no está sufriendo con excesiva dureza las lesiones en este final de campeonato. Solo tiene fuera a David Mella hasta el final del ejercicio y, de hecho, fue el único que hizo trabajo personalizado en la sesión de ayer en Abegondo. A pesar de que Antonio Hidalgo está casi al completo, el técnico de Canovelles decidió subir a Rodrigue Dipanda para que se sumase al contingente ofensivo con el que ya cuenta, formado por Mulattieri, Eddahchouri, Stoichkov y Bil Nsongo. El camerunés, de 19 años, ha sido una de las revelaciones del Fabril en la segunda vuelta en el momento que tuvo que tomar el relevo de su compatriota. Acabó la temporada con ocho goles en su haber, tiene contrato, es uno de los fijos para el próximo ejercicio en Primera RFEF y se le ha notado en los últimos meses de competición un salto cualitativo a nivel físico y futbolístico.
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