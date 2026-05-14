Pablo Martínez, el señor de los ascensos que busca su novena corona

Han pasado los meses y, al haber salido del radar del fútbol español y con la vorágine de la competición, se ha perdido un tanto la figura de Pablo Martínez, ese central francés que cautivó a la grada de Riazor y que fue parte importante del ascenso del Deportivo a Segunda División y su posterior permanencia. Pero el cangrejo sigue ahí, en la brecha, a sus 37 años luchando por repetir una de las sanas costumbres de su extensa carrera: ascender de categoría.

El galo, tras no jugar con el Deportivo para no renovar de manera automática su contrato, estuvo en el mercado durante todo el verano y, aunque era su deseo principal, no se pudo quedar en el balompié español. Y eso que hubo acercamientos de Zaragoza y Racing de Ferrol. Como le ha ocurrido en otras ocasiones, decidió moverse por las emociones, ante nada que le atrayese lo suficiente, y terminó por firmar por el Nimes, uno de los equipos en los que había militado en la máxima división, a pesar de que ahora se encuentre en Championnat National 2, la cuarta categoría nacional.

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No depende de sí mismo

Pablo Martínez solo ha podido jugar 16 encuentros esta campaña, pero ha regresado a la titularidad en el momento clave de la temporada. De hecho, lleva dos titularidades consecutivas cuando el Nimes se está jugando el ascenso a Championnat National, la Primera RFEF gala. Este fin de semana llega el instante decisivo, aunque para desgracia del francés no depende de sí mismo. Es segundo en la tabla con 56 puntos, por los 57 del Cannes y los 55 del St Maur Lusitanos, estos dos últimos juegan entre sí en casa del primero. Solo sube uno de cada grupo. El Nimes visita al FC Limonet. El ex central del deportivo cruzará los dedos para redondear su carrera tras novena subida: tres con Pays d'uzes, dos con Gazelec y uno con Mallorca B, Martigues y el propio Deportivo.