Carles Manso: "El Dépor es un equipazo con unas individualides magníficas"

Carles Manso, entrenador del Andorra, elogió al Deportivo, el rival del domingo (14 horas) en Riazor, del que dijo que "es un equipazo con unas individualidades magníficas". El FC Andorra llega al partido con el único objetivo de sumar ya los 59 puntos, que será su máxima puntuación en el futbol profesional. "Para nosotros es un placer y un orgullo visitar un estadio histórico como es Riazor. A todos nos tiene que gustar ir allí y jugar este partido y más en el ambiente que habrá ya que se están jugando el ascenso directo. Es una oportunidad magnífica para conseguir estos 59 puntos y así superar nuestro propio récord en segunda división. Así cerrar está temporada de la mejor manera", añade.

El técnico egarense, que reaparece después de un partido de sanción, espera un rival ofensivo: "Esperamos un Deportivo con necesidad de ganar. Te someten con balón. Después de combinar y estos pases cortos en campo rival tienen buenos jugadores buenos por fuera con un buen uno contra uno. Intentaremos sacarle el balón para que sufran. No creo que se pongan encerrados a atrás y nosotros seguiremos igual. Tiene pinta que será con alternativas y con muchas ocasiones".

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Los del Principado recuperan a Lautaro De León, delantero uruguayo criado en el Celta. El FC Andorra no quiere pensar en relajaciones de ningún tipo. "Cuando hablamos de la urgencia que tiene el Deportivo es que se trata de equipos que no aflojan. Nos hemos ganado el respeto de todos y ellos pueden ver que es un partido complicado. Nos tenemos que respetar a nosotros mismos y no lo pondremos fácil. No nos dejaremos ir y seguiremos compitiendo como siempre"