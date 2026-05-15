Así está la clasificación de Segunda División: El Dépor defiende su segunda plaza, el Almería jugará antes

La Segunda División del fútbol español llega a su momento decisivo con la jornada 40. Solo quedan tres fechas para el final y la pelea por el ascenso directo a Primera está que arde, con el Deportivo y el Almería pugnando por la segunda plaza. El Racing de Santander, con cuatro puntos más, podría descorchar el champán esta misma semana. Hay varios enfrentamientos directos que decidirán parte del futuro de la competición, tanto en la zona alta como en la pelea por el descenso. El Cádiz, que empató ante el Castellón, dio el pistoletazo de salida. Los indálicos se enfrentan este sábado a la UD Las Palmas, mientras que los blanquiazules jugarán el domingo, conociendo los resultados de sus perseguidores más directos. Riazor vivirá una fecha muy especial con fiesta en la previa y tras el duelo ante un Andorra muy peligroso con ganas de arruinar la jornada.

El Racing de Santander lidera la categoría de plata con autoridad y una renta más que suficiente para empezar con los preparativos de la celebración. Aventaja en cuatro puntos a Dépor y Almería, ambos centrados en lograr esa segunda plaza que también da acceso a la categoría de oro del fútbol nacional. Los blanquiazules tienen ventaja por el golaveraje particular, por lo que, ante la igualdad de puntos, se imponen los resultados individuales. Pero quedan tres jornadas para decidirlo todo.

Este viernes arrancó la jornada 40 de LaLiga Hypermotion, con victoria del Albacete en la visita al Nuevo Arcángel de Córdoba (1-2) y con empate en Castalia entre el Castellón y el Cádiz (1-1). Los gaditanos remontaron el tanto inicial de Cipenga (min. 54) gracias a una diana de Pelayo (min. 74). Este resultado deja al equipo de Imanol Idiakez y Lucas Pérez lejos del alcance de Mirandés y Huesca, que no están siendo capaces de ganar y recortar. Los amarillos tienen 40 puntos, cuatro por encima de ambas escuadras, y cinco más que el Real Zaragoza. Cierra la clasificación la Cultural de Rubén de la Barrera y Luis Chacón, con 33 puntos, a siete de la permanencia.

La jornada de sábado, clave en la zona alta de Segunda División

Este sábado se disputan cinco partidos que, además, afectan a varios de los equipos que se sitúan en las peleas que todavía están abiertas. La Real Sociedad B recibe en el Reale Arena al Mirandés. Los jabatos tienen 36 puntos y están obligados a ganar para tener alguna opción de salvarse (14.00). En el horario de las 16.15 jugará el Málaga ante el Ceuta y el Eibar contra la Cultural Leonesa. Los malacitanos, de vencer, se colocarían a dos puntos de la segunda posición. Los irundarras, actualmente fuera de la zona de ascenso, adelantarían a Las Palmas y Castellón, pasando a depender de sí mismos para jugar la promoción de ascenso.

Los platos fuertes llegan a las 18.30. De manera unificada arrancarán los partidos que miden al Granada con el Burgos; al Racing con el Valladolid; y al Almería con la UD Las Palmas. Los burgaleses, octavos con 63 puntos, deben ganar para igualar al Castellón, que ya pinchó. Además, el Racing de Santander, de vencer en casa, dejaría el ascenso prácticamente cerrado. Es más, podría ascender este sábado si gana y Almería o Dépor no ganan, ya que vence en el golaveraje particular a ambos.

Todos los ojos estarán puestos en ese duelo entre Almería y Las Palmas. Los canarios, para depender de sí mismos, necesitan ganar todos los partidos que tienen por delante. Para los intereses del Deportivo, lo mejor es una victoria amarilla, porque le permitiría marcar un partido de distancia si gana al Andorra el domingo.

Jesé, con Las Palmas, en un entrenamiento / Las Palmas

El Deportivo jugará el domingo

El domingo entrará en escena el Deportivo. Ya sabrá, antes de saltar al campo, todos los escenarios posibles para su duelo ante el Andorra. El Matagigantes podría acudir a Riazor sin opciones matemáticas de play off, pero sigue siendo un rival de entidad y peligroso. Los blanquiazules, segundos con 71 puntos, reciben al décimo clasificado, con 58.

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La jornada la completan el Zaragoza-Sporting (21.15) y, para el lunes, Leganés-Huesca.