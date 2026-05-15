Fan zone antes del Deportivo-Andorra: Así será la fiesta en Riazor

El Deportivo sabe que el partido de este domingo (14.00 horas) contra el Andorra no es un duelo más. El equipo herculino llega a la antepenúltima jornada de liga en puestos de ascenso directo. Cada victoria cuenta y necesita el aliento de todas las gargantas posibles para llenar Riazor en un duelo trascendental para conseguir el ascenso a Primera División. Por ello, el club prepara una fan zone durante toda la jornada, desde primera hora de la mañana hasta la noche, en la explanada del estadio.

El deportivismo ya vivió un día para el recuerdo hace dos semanas, con motivo de la fiesta de las peñas. Ahora, la alegría y el blanquiazul seguirán yendo de la mano antes, durante y después del duelo ante el conjunto del Principado. La jornada festiva, con motivo del Día das Letras Galegas, invita a un nuevo hito que atesorar en la memoria de los aficionados.

La fan zone del Deportivo

La fiesta blanquiazul comenzará el domingo desde las 10.00 horas. Se expondrá el mural de As Nosas Letras y habrá servicio de pintacaras Somos Branquiazuis. A las 11.00 horas arrancará el concierto de Versionettes en la explanada junto al Palacio de los Deportes.

Uno de los momentos álgidos llegará a mediodía. A las 12.00 horas se llevará a cabo el recibimiento al bus del Deportivo en el estadio, dos horas antes del inicio del encuentro. La banda de gaitas Asociación Malante pondrá el sonido ambiente en uno de los momentos de mayor conexión entre la afición y los jugadores. El grupo Smoke tomará el escenario a las 13.00 horas para amenizar la previa del partido.

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El balón echará a rodar a las 14.00 horas y, una vez termine, la fiesta no se detendrá en los aledaños del estadio. Habrá una sesión DJ extendida en la explanada desde las 16.00 hasta las 23.00 horas. Jornada larga y de celebración que, si se completa con los tres puntos, permitirá soñar en grande en la visita a Valladolid.