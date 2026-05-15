Hidalgo: "Lo más importante es la ilusión que hay"

El Deportivo llega "al final". A "lo bonito". La temporada de Segunda División se acerca a su desenlace, y el conjunto coruñés, a falta solo de tres jornadas, depende de sí mismo para lograr el ascenso a Primera División. El Andorra (domingo, 14.00) visita Riazor en la jornada 40. Ya solo vale "sumar de tres", sin "mirar mucho más" a lo que hacen los demás equipos.

"Lo más importante es la ilusión que hay, pero hay que verla con inteligencia. Tenemos que saber el sufrimiento que tendremos hasta el final", expresa Antonio Hidalgo en la previa del encuentro ante el Andorra. El conjunto del Principado todavía tiene opciones matemáticas de play off, aunque según qué resultados se den el sábado podrían llegar al domingo sin posibilidades. "Habrá que sufrir", advierte el técnico catalán. Es algo que su escuadra ha hecho desde el principio.

"Luchar hasta el final" y "estar siempre vivos". Son algunos de los términos más repetidos durante la conferencia de prensa de Antonio Hidalgo. También, a lo largo de la campaña. Es la esencia de un Deportivo especialista en los minutos finales, en el que la rotación y el banquillo son factores que están teniendo una importancia mayúscula, así como mantenerse en los encuentros con opciones de ganar o sumar hasta el último segundo. Nadie pierde menos que los coruñeses (8 derrotas en todo el curso), que acude a esta jornada 40 tras diez partidos seguidos puntuando (seis victorias y cuatro empates): "Las plantillas me gusta que no sean de muchos jugadores, sentirte partícipe de algo es muy importante. Hemos sido capaces de dar importancia a muchos futbolistas". Y añade: "Va llegando el final y eso los jugadores lo van viendo, dan mucho rendimiento desde el banquillo. Los partidos cada vez más se deciden en las partes finales".

"Hay que sumar puntos hasta que se vayan consiguiendo objetivos. Hay que controlar las emociones, aquí no se puede dar nada por hecho" Antonio Hidalgo

"Sumar, estar vivos, competir siempre, ir al límite, estar alerta… eso tendremos que hacer el domingo", expresa Hidalgo sobre esa competitividad que ha desarrollado su escuadra poco a poco hasta convertirse en uno de los equipos más difíciles de batir del campeonato: "Hay veces que sumar de uno parece poco, pero cuando lo miras en perspectiva es importante".

Preguntado por las polémicas que han acompañado el final de la temporada en Segunda División, Hidalgo pide "no desviar la atención de lo importante, que es el partido". Y añade: "Es solo ruido. Hay que centrarse en lo que puedes controlar".

Antonio Hidalgo / CARLOS PARDELLAS

El Deportivo depende de sí mismo para ascender

Antonio Hidalgo cree que, poco a poco, su equipo se ha ido "curtiendo" para entender lo que es el Deportivo, la presión y la responsabilidad de su masa social. Esa obligación de pelear por todo que "forma parte del club" y que han aprendido, poco a poco, a "gestionarla y llevarla": "Hemos mejorado mucho, en especial, en el último tramo".

El técnico catalán no da por cerrada la promoción de ascenso a Primera División. No habla de ascenso directo, aunque ha dejado "de lado las supersticiones". Lo fundamental, para él, es estar "siempre alerta": "Hay que sumar puntos hasta que se vayan consiguiendo objetivos. Hay que controlar las emociones, aquí no se puede dar nada por hecho".

Antonio Hidalgo, en el banquillo, antes del Cádiz - Deportivo / Fernando Fernandez

Yeremay, disponible

El jugador canario estará en el partido del domingo después de que le retirasen la cartulina amarilla. El técnico tenía la "esperanza" de contar con su gran figura: "Noticia muy buena. Creo que lo que pasó en el campo no se ajustaba al acta. Teníamos mucha fe. Así fue. Tendremos a Yere en el campo, con mucha ilusión, mucha fuerza, preparado para seguir ayudándonos".

La única duda, además de la baja de David Mella y Lucas Noubi (sanción), es Charlie Patiño, que llega tocado: "Estamos pendientes de Charlie, no ha podido entrenar en estos últimos dos entrenamientos. Veremos si puede salir. Son molestias normales a estas alturas".

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Yeremay / Fernando Fernandez

Hidalgo espera un gran ambiente y que Riazor sea clave: "Tenemos que estar preparados para saber qué tipo de partido jugar. En un escenario donde la gente nos va a empujar muchísimo. Habrá que sufrir, aceptar situaciones a través del balón que nos obligará a estar ajustados sin balón. Buscar sus puntos débiles. Estar preparados para empujar con nuestra gente".